«Билайн»: треть мобильного интернет-трафика в роуминге генерируется на скоростях LTE

Согласно опубликованным «Вымпелкомом» данным внутренней аналитики, доля LTE в общем объеме потребленного абонентами «Билайн» трафика мобильного интернета в роуминге достигла трети. Таковы результаты с момента первого запуска LTE-роуминга «Билайн» 10 октября 2014 г.

Как рассказали CNews в компании, в настоящее время «Вымпелком» является лидером по количеству стран-партнеров по LTE-роумингу – по состоянию на февраль их насчитывается 94.

Абоненты «Билайна» продолжают пользоваться мобильным интернетом в роуминге благодаря доступной цене – 5 руб. за мегабайт. Потребление интернет-трафика LTE в роуминге выросло в три раза с момента его запуска, а в расчете на одного LTE-пользователя - в два раза. Количество пользователей мобильного интернета в сетях LTE среди роумеров также продолжает расти – их стало в 1,5 раза больше.

Наиболее активными по количеству подключений пользователей мобильного интернета в роуминге к сетям LTE в 2016 году стали Германия, Италия, Испания, Франция, Грузия, Греция, Китай, Польша, Таиланд, Австрия, в то время как в 2015 году – Италия, Франция, Германия, Испания, Грузия, Латвия, Польша, Австрия, США, Швейцария.

По объему сгенерированного в сетях LTE дата-трафика в прошлом году лидировали Испания, Италия, Франция, Греция, США, Германия, Швейцария, Китай, Грузия и ОАЭ, а в 2015 году – Франция, Италия, Испания, США, Германия, Латвия, Швейцария, Греция, Австрия, Нидерланды.