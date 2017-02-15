Mango Office обеспечит бизнес в 6 новых регионах облачными коммуникационными сервисами

«Манго Телеком» объявила о старте предоставления облачных сервисов и услуг связи в новых регионах страны — Ярославле, Омске, Барнауле, Саратове, Севастополе и Симферополе. Как рассказали CNews в компании, бизнес регионов получит доступ к облачным коммуникационным продуктам линейки Mango Office — Виртуальной АТС, Центру обработки вызовов, CRM — а также услугам местной, междугородной и международной связи, городским номерам в местном коде и бесплатным номерам 8800.

Внедрение облачных сервисов Mango Office позволит компаниям снизить расходы и оптимально построить такие бизнес-процессы, как прием и обработка телефонных звонков, продажи, обучение сотрудников и оценка эффективности рекламных каналов, что в итоге позволит увеличить доход компаний.

Виртуальная АТС Mango Office интегрируется с наиболее популярными CRM-системами, использующимися на рынке, подключается за 10-15 минут через интернет и легко настраивается в личном кабинете. Это делает удобным использование продукта с приложениями для автоматизации продаж в таких сферах, как торговля, доставка, туристический бизнес, отели, салоны красоты, фитнес-клубы, риелторские агентства.

«С помощью сервисов Mango Office предприниматели смогут быстро стартовать, сэкономить на подключении и обслуживании телеком-инфраструктуры, а также оптимально выстроить бизнес-процессы. Возможности наших продуктов уже оценили компании по всей России, надеемся, философия прозрачных коммуникаций и «бизнеса как на ладони» понравится и предприятиям в новых регионах», — отметил генеральный директор «Манго Телеком» Дмитрий Бызов.