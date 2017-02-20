«Транстелеком» и Cinia организовали новый высокоскоростной маршрут передачи данных между Европой и Азией

Компания «Транстелеком», российский оператор связи, объявила о подписании соглашения о взаимном подключении сетей с финской компанией Cinia Group, поставщиком интеллектуальных сетей связи, облачных сервисов и программных продуктов. В результате сотрудничества создан новый маршрут передачи трафика между европейскими и азиатскими странами с низким временем задержки передачи сигнала, сообщили CNews в «Транстелекоме».

В рамках нового соглашения магистральная сеть «Транстелекома» подключена к Северной цифровой магистрали (Northern Digital Highway) компании Cinia, которая обеспечивает маршрут для передачи данных от крупных узлов обмена трафика в Центральной Европе до границы между Финляндией и Россией.

Возможности Северной цифровой магистрали Cinia основаны на прямом подводном кабеле Финляндия — Германия Cinia С-Lion, введенном в строй в 2016 г. C-Lion обеспечивает высокую пропускную способность в 144 Тбит/с и напрямую подключен к основным европейским сетевым узлам, в том числе к DE-CIX во Франкфурте, крупнейшей точке обмена трафика в мире, рассказали в компании.

«Успешная деятельность все большего числа компаний зависит от быстрой и надежной связи, и каждое новое соглашение о взаимном подключении сетей делает границы мира на один шаг ближе, — заявила Яна Рати (Jaana Räty), директор по партнерским отношениям Cinia Group. — Связь между Европой и Азией является ключевым фактором нашей стратегии, и мы рады возможности совместно с компанией “Транстелеком” запустить самый быстрый и прямой маршрут из всех, существовавших до сих пор».

«Компания ТТК предоставляет услуги передачи данных на направлении Европа-Россия для многих национальных операторов и транзита трафика Европа-Азия для операторов азиатско-тихоокеанского региона, Средней Азии и Закавказья. Соединение сетей ТТК-Cinia добавляет к существующим трансграничным маршрутам ТТК новый независимый оптический путь с минимальным временем задержки до центра Европы, что повышает привлекательность услуг ТТК, а также открывает Cinia инфраструктуру транзитных путей ТТК в Азию, — заявил Сергей Яковлев, руководитель департамента по работе с операторами связи Компании «Транстелеком». — По новому маршруту уже направлен IP-трафик клиентов Северо-Западного региона России, что сократило круговую задержку Франкфурт–Санкт-Петербург на 40%, до 24 мс».

Межсетевой стык ТТК-Сinia позволяет «Транстелекому» диверсифицировать существующие маршруты передачи данных в Западную Европу. Cinia, в свою очередь, расширяет свою международную инфраструктуру дальнемагистральной передачи данных, чтобы обеспечить бизнес-взаимодействие Европы и Азии в реальном времени, а также дать возможность центрам обработки данных извлечь выгоду при их размещении в прохладном климате скандинавских стран со строгими законами конфиденциальности и низкими ценами на электроэнергию. Это закрепляет позиции Финляндии в качестве основного шлюза передачи данных между Востоком и Западом, отметили в ТТК.