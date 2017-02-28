Ford оснастит автомобили встроенными Wi-Fi модемами

Ford в рамках выставки мобильной индустрии Mobile World Congress объявила о том, что сотрудничество автопроизводителя с Vodafone обеспечит 4G LTE связь в автомобилях в Европе благодаря новому встроенному модему FordPass Connect с мобильной точкой доступа Wi-Fi. Модем имеет внешнюю антенну и позволяет одновременно подключать к сети до 10 устройств. Это обеспечит пассажирам возможность комфортно пользоваться интернетом в пути.

FordPass Connect и приложение FordPass позволят водителям удаленно запирать и отпирать двери автомобиля практически из любой точки мира, проверять информацию об уровне топлива и масла, давлении в шинах, заряде аккумулятора, узнавать показания одометра, активирована ли сигнализация, а также местоположение автомобиля на карте. Функция обновления текущего трафика (Live Traffic) предоставит водителям обновления о маршруте в режиме реального времени и поможет избежать загруженных дорог.

Благодаря тому, что родители смогут занять внимание детей в дороге онлайн-фильмами и играми и потоковой музыкой, часто задаваемый детский вопрос в поездке «Нам еще долго?» скоро может превратиться в «Мы что уже приехали?».

«Будущее мобильности обеспечивается связью – между вами и автомобилем, между смартфоном и автомобилем, а также между окружающим пространством и авто, – сказал Дон Батлер, исполнительный директор направления подключаемых автомобильных сервисов, Ford. – C FordPass Connect наша система SYNC трансформируется из ориентированной на девайс в подключаемую к облаку данных. FordPass Connect с Wi-Fi от Vodafone позволит детям смотреть фильмы, слушать музыку или даже делать домашнее задание, путешествуя в автомобиле. А люди, которые работают в пути, смогут легко получить доступ к корпоративным ресурсам, где бы они ни находились».

По всей Европе возможности связи приобретают все большую значимость. Так в Великобритании 33% детей младше 5 лет пользуются своим собственным планшетом. За 2014-2015 гг. число европейцев, оплачивающих потоковую передачу ТВ- программ и фильмов, увеличилось на 400%, и ожидается, что потоковая передача музыки превысит ее скачивание к следующему году.

«Vodafone и Ford сотрудничают уже более десяти лет. Сейчас мы работаем над тем, чтобы удовлетворить потребности водителей и пассажиров оставаться на связи с цифровым миром, находясь в автомобиле, – отметил Иво Рук, директор направления интернета вещей Vodafone. – Список сервисов, которые становятся доступны пользователям благодаря безопасному подключению, расширяется с каждым днем – от информации о состоянии вашего автомобиля и оповещений о загруженности дорог до онлайн-просмотра фильмов в пути. Ford и Vodafone создают больше возможностей для клиентов всегда оставаться на связи».

Ford будет использовать глобальный модуль идентификации абонента (SIM) Vodafone и платформу интернета вещей для обеспечения повышенной безопасности, диагностики и информационно-развлекательных сервисов для автомобилей Ford по всей Европе, а также обеспечения соответствия новым строгим стандартам ЕС.

С 2012 г. автомобили Ford в Европе оснащаются функцией экстренной помощи Emergency Assistance, которая является частью мультимедийной системы SYNC. В случае аварии при срабатывании подушек безопасности или при выключении подачи топлива эта технология использует подключенный через Bluetooth мобильный телефон, чтобы инициировать прямой звонок в аварийно-спасательные службы на языке региона и предоставить информацию о местоположении автомобиля.

Основываясь на возможностях этой функции и встроенного модема, Ford предложит услугу eCall, способную автоматически вызывать экстренные службы после аварии и сообщать местонахождение автомобиля, а также информацию о том, находится ли водитель в сознании. Ford продолжит предлагать функцию экстренной помощи Emergency Assistance в автомобилях, не оснащенных FordPass Connect.