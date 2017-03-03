МТС разогнала мобильный интернет на Камчатке

Компания МТС, телекоммуникационный оператор в России, перевела телекоммуникационную инфраструктуру Камчатского края на «оптику», в результате чего пиковые скорости мобильного интернета МТС могут достигать до 100 Мбит/с.

Как рассказали CNews в МТС, переход на «оптику» предоставил абонентам МТС на Камчатке принципиально новые возможности использования сети, которые ранее были доступны только абонентам на материковой части страны, в том числе просмотр HD-видео с мобильных устройств, онлайн-воспроизведение музыки, удаленная работа с «тяжелыми» файлами, видеозвонки, требующие качественных скоростей. К тому же, ускоренный мобильный интернет за несколько секунд позволит абонентам получить доступ к социально-значимым интернет-ресурсам, таким как как порталы государственных, медицинских и образовательных учреждений.

«Переход на ПВОЛС позволил дать телекоммуникациям на полуострове новый толчок к развитию. Работа по обеспечению жителей Камчатки скоростным интернетом шла в МТС с 2015 г. С этого дня мы продолжали планомерно развивать высокоскоростную сеть за счет установки новых базовых станций в разных районах города, а также модернизации уже существующего оборудования. Все это делалось для того, чтобы к приходу ПВОЛС наша сеть была полностью готова к переходу на новый стандарт связи, и мы могли сразу же предоставить к ней доступ для большего числа наших абонентов. Так, на сегодняшний день, сеть LTE доступна для жителей Петропавловск-Камчатского, но мы не собираемся останавливаться на достигнутом, до конца 2017 года планируем увеличить количество базовых станций стандарта 4G в три раза на всей территории края», — рассказала директор МТС в Камчатском крае Сергей Егошин.

Помимо этого, за счет перехода на «оптику» был значительно расширен магистральный канала связи, который дал возможность увеличить скорость мобильного интернета не только в сети 4G, но и в 3G, где скорости теперь достигают до 20 Мбит/с, указали в компании.

В настоящее время сеть МТС доступна для более 90% населения Камчатского края. Мобильным интернетом могут воспользоваться порядка 73% жителей региона, при этом сеть «четвертого поколения» доступна для 50% населения.