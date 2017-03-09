МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Нижегородской области

Компания МТС, российский телекоммуникационный оператор, объявила о назначении Артура Сизова на должность директора департамента по работе с корпоративными клиентами в Нижегородской области.

Как рассказали CNews в МТС, Артур Сизов будет осуществлять общее руководство блоком по работе с корпоративным сегментом МТС в Нижегородской области, отвечать за реализацию стратегии компании на b2b-рынке региона. Наиболее приоритетными направлениями станут расширение абонентской базы оператора, вывод на региональный рынок новых продуктов и сервисов, реализация инновационных проектов в блоке системной интеграции, а также повышение уровня обслуживания корпоративных клиентов компании.

«Наши бизнес-абоненты проявляют повышенный интерес к инновационным телеком-услугам, включая сервисы на основе мобильного интернета, и активно интегрируют их в инфраструктуру компаний. Уверен, что опыт, которым обладает Артур, будет способствовать дальнейшему развитию компании в b2b-сегменте Нижегородской области», — прокомментировал назначение директор МТС в Нижегородской области Дмитрий Бобиков.

Артур Сизов родился 16 ноября 1981 г. в городе Усть-Илимск Иркутской области. В 2005 г. окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности «Менеджмент». Свою карьеру начал в 2003 г. в компании «АЛОР Поволжье» с должности специалиста отдела развития. Спустя 8 лет занял позицию директора этой компании. Далее продолжил работать в качестве директора представительства «Сетелем Банк».