«Транзас» расширит возможности экосистемы Thesis за счет партнерства с Satcom Global

Компания «Транзас», разработчик инновационных решений на основе цифровых технологий, подписал соглашение о партнерстве с компанией Satcom Global, поставщиком глобальных спутниковых услуг для морской отрасли. Подписанное соглашение даст возможность добавить спутниковую инфраструктуру к платформе Thesis для обмена данными судно-берег, сообщили CNews в «Транзасе».

Благодаря подписанному соглашению сеть Aura VSAT от Satcom Global обеспечит суда, использующие системы навигации и оптимизации маршрута производства компании «Транзас», бесперебойной связью с операционными центрами судовых компаний, расположенными на берегу, и создаст необходимую инфраструктуру для использования сервисов е-навигации, включая электронные карты, метеорологические сервисы и удаленную техническую поддержку. Новое решение также обеспечит доступ экипажа к голосовой связи, электронной почте и интернету.

Фрэнк Коулз, генеральный директор компании «Транзас», так оценил подписанное соглашение: «Объединение всех сервисов фрагментарной на сегодняшний день системы е-навигации с инструментами оптимизации флота лежит в основе стратегии Thesis. Сотрудничество с Satcom Global позволит нам расширить возможности экосистемы Thesis и замкнет цепь, соединяя между собой суда, операционные центры судоходных компаний и центры управления движением судов. Эта современная платформа обеспечит также возможность добавления новых сервисов по мере их появления».

«Стратегическое партнерство с “Транзасом” знаменует начало захватывающего периода для Satcom Global и идет в ногу с развитием морской индустрии, — отметил Ян Робинсон, генеральный директор Satcom Global. — “Транзас” предлагает морской отрасли инновационные решения в рамках экосистемы Thesis, а связь является одним из ее основополагающих элементов».

Satcom Global обеспечит доступ к своей глобальной сети Ku-диапазона, предоставив «Транзасу» выделенный канал высокопроизводительной широкополосной сети. Благодаря диапазону выделенного канала провайдер спутниковой связи сможет обеспечить непрерывный обмен данными, связанными с эксплуатацией судна, наряду с интенсивным каналом связи для бытовых нужд экипажа.