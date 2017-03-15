Uber внедряет систему селфи-идентификации водителей

Uber объявила о внедрении дополнительного инструмента для обеспечения безопасности поездок в России - селфи-идентификации водителей. Как рассказали CNews в компании, теперь,приемом заказа, приложение может попросить водителя подтвердить свою личность, сделав автопортрет на камеру смартфона.

С помощью системы Real-Time ID Check, интегрированной с мобильной платформой Uber, снимок сверяется с фотографией в профиле водителя в системе. Если изображения не совпадают, учётная запись водителя и доступ к платформе Uber блокируются до прояснения ситуации.

Идентификация с помощью селфи защищает водителей от кражи аккаунта или его использования посторонними лицами и создает дополнительный уровень безопасности для пассажиров.

«Мы постоянно разрабатываем и внедряем новые технологические решения, чтобы каждая поездка с Uber была безопасной и комфортной как для водителя, так и для пассажира, - отметил Дмитрий Измайлов, генеральный директор Uber в России. – Селфи-идентификация занимает всего несколько секунд, но дает пассажиру дополнительную уверенность в том, что его везет именно тот водитель, чей профиль зарегистрирован в Uber».

Селфи-идентификация водителей проводится на регулярной основе и носит выборочный характер. Селфи-идентификация использует как случайную выборку водителей, так и целенаправленно активируется в ряде подозрительных ситуаций, например, в случае поездок, совершенных сразу друг за другом, но в противоположных концах города.

Пилотный проект по внедрению системы селфи-идентификации водителей Real-Time ID Check был запущен в США в сентябре 2016 года. Успешное завершение пилотного проекта дало старт для внедрения системы в других странах, в том числе и в России.