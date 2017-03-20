Brain4Net продемонстрирует интеграцию между сервисами Metro-сети и виртуальными сервисами

Компания Brain4Net, инновационный разработчик SDN/NFV-решений, представит в рамках Open Networking Summit автоматизированное и полностью управляемое решение для городских (Metro) сетей. Как сообщили CNews в Brain4Net, решение сочетает в себе возможности открытых стандартов, запатентованных подходов к организации сетевой инфраструктуры, методов обработки сетевого трафика и современного пользовательского интерфейса.

Компания намерена продемонстрировать собственный подход к построению будущего сетевой индустрии. По задумке Brain4Net, её законченное решение для операторов связи обеспечит удобство управления портфолио пользовательских продуктов за счет расширения возможностей Carrier Ethernet (CE) сервисов за счет интеграции с виртуальными сетевыми сервисами.

В целом решение представляет собой единую унифицированную сетевую фабрику, которая дает оператору возможность доставлять клиенту трафик из сети доступа в NFV-платформу, расположенную в Telco PoP, и бесшовно интегрировать сервисы региональной (Carrier Ethernet) сети с NFV- или другими облачными приложениями.

SDN-решение для сетей Metro-агрегации реализовано на базе открытого протокола OpenFlow и предоставляет полный спектр клиентских сервисов на территории региональной сети. В свою очередь, интегрированная с инфраструктурой региональной сети высокопроизводительная сетевая фабрика для ЦОД оператора построена на базе технологии SDN/NFV и составлена из виртуальных и bare-metal-коммутаторов, рассказали в компании.

Данное решение создано на базе B4N Service Platform, флагманского продукта Brain4Net, которая включает в себя: B4N Controller — SDN-контроллер операторского класса для Metro-сетей и ЦОДов; B4N SwitchOS — высокопроизводительный виртуальный OpenFlow-коммутатор; B4N Orchestrator — компонент, отвечающий за управление жизненным циклом сервисов.

При этом компания намерена продемонстрировать расширенный NFV-функционал B4N Service Platform: управление виртуальной инфраструктурой (VIM Management); управление виртуальными функциями (VNF Management); управление инфраструктурой сети (домены, контроллеры, ЦОДы); конфигурация сервисов и шаблонов сервисов (Services and services template configurator); управление абонентскими группами (tenants management).

«Brain4Net продемонстрирует синергию открытых сетевых стандартов и собственных запатентованных подходов, которая поможет операторам построить сервисно-ориентированную сетевую инфраструктуру с практически неограниченным потенциалом развития предоставляемых услуг, — заявил Олег Щапов, генеральный директор и основатель Brain4Net. — Наши решения обладают всем необходимым, чтобы поддержать массовый переход к самым ожидаемым технологиям, включая IoT, 5G, Mobile Edge Computing».