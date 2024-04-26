Россиян лишают мобильных номеров. Операторов заставляют блокировать сотни тысяч SIM-карт в неделю. Как этого избежать

В России началась массовая блокировка SIM-карт россиян. Операторы каждую неделю отключают от своих сетей около 300 тыс. номеров, но не по своей воле – они выполняют требование Роскомнадзора. Лишиться номера, к которому привязаны десятки сервисов, проще простого, но есть способ защититься от этого.

Россияне уходят в офлайн

Российские операторы связи приступили к крупномасштабным блокировкам номеров телефонов россиян, повинуясь приказу Роскомнадзора, пишет «Коммерсант». Это происходит в рамках борьбы с «серыми» SIM-картами, от которой запросто могут пострадать «белые» абоненты.

Под «серыми» SIM-картами подразумеваются номера, оформленные на подставных лиц или подключенные к сети операторов вовсе без указания владельца номера. К таковым также могут отнести вполне «белые» карты, то есть купленные гражданами или гостями страны для личного пользования и зарегистрированные на них же, но но при оформлении которых сотрудники оператора допустили ошибку.

К моменту публикации материала блокировка сотовых номеров россиян достигла гигантских масштабов – еженедельно блокируются около 300 тыс. SIM-карт, то есть около 1,4-1,5 млн карт в месяц. В первом случае это население крупных областных населенных пунктов, во втором – численность жителей большинства российских городов-миллионников, коих в стране всего 16.

Поставлено на поток

По словам собеседников издания на телеком-рынке, борьба с «серыми» SIM-картами – это основная причина столь массовых блокировок. При при таких солидных масштабах и показателях скорости индивидуальный подход – это что-то из области фантастики, что и подтверждают источники «Коммерсанта».

Роскомнадхзр Лишиться номера телефона в России стало как никогда просто

«Сейчас процесс взаимодействия с Роскомнадзором настроили, все поставлено на поток», – утверждают они. В теории, это может означать, что угроза лишиться номера телефона, к которому за месяцы и годы эксплуатации были привязаны многочисленные сервисы, в том числе и банковские карты, можно даже из-за крошечной ошибки в персональных данных, допущенной сотрудником оператора при составлении договора.

По словам собеседника издания на телеком-рынке, еще совсем недавно весь процесс был значительно более размеренным. Например, до сентября 2023 г. операторы раз в неделю получали от Роскомнадзора перечень номеров телефонов, данные по которым они обязаны были проверить.

Операторы со своей стороны проводили сверку сведений, отправляли данные обратно в Роскомнадзор, после чего тот проверял данные на актуальность по своей базе и возвращал операторам список номеров с неверно указанной информацией об абоненте. Именно эти номера подлежали блокировке.

Сейчас, отмечает источник издания, все работает совсем по-другому. Теперь Роскомнадзор сразу присылает списки на блокировку – никаких предварительных сверок операторы не проводят.

Когда все началось

Наиболее пристальное внимание власти стали обращать на «серые» SIM-карты в апреле 2023 г. Как сообщал CNews, тогда операторы стали уведомлять абонентов о необходимости проверки паспортных данных, притом, как показал опыт сотрудника CNews, даже тех, чьи данные были гарантированно в порядке – до этого они проверялись пару месяцев назад.

В августе 2023 г. в стране начались первые массовые блокировки «серых» SIM-карт. По итогам 2023 г. количество заблокированных номеров измерялось сотнями тысяч.

При этом у абонентов есть возможность спасти свой номер до того, как оператор передаст его новому владельцу. «Операторы за 15 дней предупреждают абонентов, что им нужно актуализировать свои данные, но не все делают это. Уже после блокировки связи многие приходят в салоны и восстанавливают доступ к номерам», – заявил собеседник издания.

Операторы поддерживают

Операторы связи из состава «Большой четверки» поддерживают инициативу властей о блокировке номеров с целью борьбы с «серыми» SIM-картами. «Мы поддерживаем все меры, направленные на обеление рынка, – заявили CNews представители Tele2. – Tele2 добросовестно обрабатывает все запросы на верификацию данных по КСИМ (система контроля состояния сим-карт Роскомнадзора – прим. CNews)».

В Tele2 подчеркнули, что у абонентов действительно есть 15 дней на прохождение сверки данных после получения уведомления от своего оператора. «Не все могут добраться до точки продаж для подтверждения актуальности данных. Как следствие, мы получаем жалобы от маломобильных клиентов на необоснованную блокировку», – сказали CNews представители Tele2.

Они также отметили, что «разблокировка предусмотрена процедурами компании, но она все равно требует физического присутствия клиента в салоне связи». «Большая часть запросов на сверку по КСИМ обусловлена тем, что у клиента истек срок действия паспорта, о чем он не сообщил оператору — соответственно, КСИМ отправляет такой номер на повторную идентификацию», – подытожили в Tele2.