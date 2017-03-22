MCN Telecom активно абонентскую базу в ЦФО

Новый федеральный оператор связи MCN Telecom, запустивший междугороднюю и международную сеть в четырех федеральных округах России, объявил о начале оказания услуги местной телефонной связи в Рязани с марта 2017 г. Как рассказали CNews в компании, ввод в коммерческую эксплуатацию узла связи был осуществлен сразу после получения разрешительной документации от Роскомнадзора.

Строительство было завершено в январе текущего года. Рязань стала третьем по счету крупным городом Центрального федерального округа, где оператор оказывает услуги телефонной связи корпоративным клиентам на выгодных условиях.

MCN Telecom подключают в рамках акции бесплатно один 100-канальный телефонный номер и Виртуальную АТС по тарифным планам на выбор: Старт, Оптимум, Максимум. Многоканальный телефонный номер – оптимальное решение для компаний, активно взаимодействующих с клиентами и имеющих потребность в одновременной обработке большого числа телефонных звонков. Акция действует до конца апреля 2017 года.

На сегодняшний момент у оператора развернута собственная современная инфраструктура в 18 городах-миллионниках. В текущем году планируется введение в коммерческую эксплуатацию еще 10 узлов связи в крупных городах России.

«Мы продолжаем расширять географию присутствия в российских городах, поскольку Федеральное Агентство Связи выделило нам более 150 000 городских телефонных номеров для подключения абонентов по всей стране. Обладая всеми необходимыми лицензиями на оказание услуг местной и внутризоновой телефонной связи, мы предлагаем нашим абонентам максимально выгодные условия», - сказал генеральный директор группы компаний MCN Telecom Александр Мельников.