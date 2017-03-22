Navitel обновила ПО и карты для своих автонавигаторов

Navitel объявила о выходе обновления для устройств на базе операционной системы Windows CE. Как рассказали CNews в компании, улучшенная версия ПО Навител Навигатор прокладывает 3 альтернативных маршрута, из которых пользователь может выбрать для себя самый оптимальный. Обновление работает с картами релиза Q1 2017.

В обновленной версии пользователям автонавигаторов Navitel доступен выбор альтернативного маршрута из трех предложенных программой вариантов. В левой части экрана расположены кнопки, на которых отображаются расстояние и время в пути. При переключении между тремя вариантами выбранный маршрут подсвечивается на карте синим цветом. Просто выберите оптимальный путь и нажмите кнопку «Поехали».

Владельцам автонавигаторов Navitel доступны карты релиза Q1 2017. Обновленные карты содержат актуальную информацию о дорожно-транспортной инфраструктуре. Проведена значительная работа по обновлению дорожного графа, базы адресов и камер видеофиксации. Дорожная сеть дополнена новыми данными о направлении движения, развязках и скоростном режиме. Расширена база POI и добавлены новые населенные пункты с детализацией до номера дома. Используйте оптимизированные карты для более быстрой навигации.

Обновление Навител Навигатор 9.7.2493 доступно для устройств Navitel E500; Navitel G500; Navitel N400 и Navitel N500.

Для установки Навител Навигатор можно воспользоваться бесплатной программой Navitel Navigator Update Center для Windows. С еще помощью можно в два клика обновить ПО и карты.