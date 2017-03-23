Mango Office и «Мегафон» договорились о сотрудничестве в рамках услуги FMC

Компания «Манго Телеком», российский провайдер на рынке виртуальных АТС и облачных коммуникационных сервисов для бизнеса, объявила о сотрудничестве с компанией «Мегафон» в рамках услуги FMC (Fixed Mobile Convergence). Сотрудничество реализуется в рамках программы «Мегафона» «FMC Партнер», запущенной в начале 2017 г., сообщили CNews в «Манго Телеком».

FMC-решение объединяет фиксированную и мобильную связь, позволяя расширить возможности корпоративной мобильной связи. SIM-карта будет иметь два номера: федеральный от мобильного оператора и внутренний короткий номер. Пользователь с мобильным телефоном сможет без ограничений принимать звонки через виртуальную АТС и совершать звонки внутри корпоративной офисной сети по коротким номерам. В то же время, он сможет принимать и совершать звонки через мобильную сеть. На данном этапе подключение услуги доступно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Москвы и Санкт-Петербурга.

Пользователю услуги FMC Mango Office будет доступна вся функциональность виртуальной АТС, в том числе информационно-аналитические сервисы, отображение внутреннего номера сотрудника, запись разговоров, регистрация звонков в CRM и другие возможности.

FMC-решение может быть интересно для широкого круга организаций, считают в «Манго Телеком». Например, для бизнеса с географически распределенной структурой, большим количеством разъездных или удаленных сотрудников — все звонки по России внутри корпоративной сети становятся бесплатными. Услуга позволяет интегрировать сотрудников, работающих вне офиса, в единую телефонную сеть и предоставляет им возможность использовать офисную телефонию во время командировок по России. Пользователи могут звонить коллегам напрямую по коротким номерам, не тратя время на звонок через входящий номер организации. Клиент оплачивает только ежемесячную стоимость (200 рублей у «Мегафона» для звонков в домашнем регионе, 300 рублей у «Билайна» для звонков в домашнем регионе и внутрисетевом роуминге), а все соединения между виртуальной АТС и мобильным телефоном будут бесплатными. Исходящие звонки с номера оплачиваются согласно действующему корпоративному тарифному плану.

«Решения, которые объединяют облачную, офисную телефонию и мобильную связь, с каждым днем набирают все большую популярность. Представленная нами услуга позволяет компаниям оптимизировать коммуникации — как между коллегами, так и в работе с клиентами. Сотрудники не только остаются на связи, находясь вне офиса, но и могут воспользоваться возможностями офисной связи, например, такими как набор по короткому номеру или запись разговоров. К тому же, услуга позволяет компаниям оптимизировать расходы на связь, особенно между сотрудниками удаленных офисов», — подчеркнул генеральный директор «Манго Телеком» Дмитрий Бызов.

«Решения, основанные на конвергенции возможностей мобильной и фиксированной связи на базе ВАТС, получают все большее распространение среди операторов. Поэтому “Мегафон” уделяет особое внимание развитию партнерских отношений с операторами связи, которые предлагают собственное решение ВАТС, — пояснила Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «Мегафон». — Мы рады, что такой оператор с глубокой компетенцией в области корпоративной телефонии, как “Манго Телеком”, стал нашим партнером по предоставлению услуг мобильной связи».