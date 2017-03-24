Приангарье лидирует по проникновению банковских карт «Мегафон» в Восточной Сибири

«Мегафон» объявил о том, что более 17% держателей банковских карт на Востоке России – клиенты оператора в Иркутской области. Как рассказали CNews в компании, по этому показателю Приангарье занимает 2 место среди 12 восточных регионов России, незначительно уступая лишь Хабаровскому краю.

Проект «Банковская карта «Мегафон» был запущен в августе 2016 г. По данным оператора, к концу прошлого года всего в России было выдано около 400 тыс. банковских карт оператора. На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири наибольшее количество держателей карт проживает в Хабаровском крае, за ним идет Иркутская область, на третьем месте – Республика Саха (Якутия).

Средний объем операций по одной карте в месяц составляет 11300 руб. Такая сумма, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что карта показала себя «удобным продуктом», и многие используют её не в качестве дополнительной, а в качестве основной. Первое место по количеству операций, совершенных по карте «Мегафона», занимает продуктовый ритейл. На втором – переводы и платежи. На третьем месте — кафе и рестораны. Четвертое место заняли интернет-площадки, пятое место — АЗС.

С помощью банковской карты «Мегафона» абоненты оператора могут расплачиваться в любых онлайн- и офлайн-магазинах. Главная особенность карты - средства при оплате списываются с баланса телефона. При пополнении баланса номера средства автоматически становятся доступными на карте. Карта имеет бесплатное годовое обслуживание, cashback (вознаграждение за покупки у партнеров) до 15% от суммы покупки и возможность ежемесячных начислений на остаток счета из расчета 8% годовых.

«Банковская карта «Мегафона» за сравнительно небольшой период времени зарекомендовала себя самым лучшим образом. Наши клиенты из Иркутской области оценили ее преимущества, о чем свидетельствует стабильно высокий рост числа держателей карт, - отметила Лариса Бодиева, директор Иркутского регионального отделения компании «Мегафон». – Этот проект объединяет телекоммуникационную отрасль и банковскую сферу, предоставляя клиентам ключ для свободного распоряжения мобильным счетом».

Банковские карты «Мегафон» выпускаются в трех вариантах: обычная, стандартная и золотая (она рассчитана на технологию бесконтактной оплаты Paypass). Карты платежной системы MasterCard эмитированы банком Round и отвечают всем требованиям безопасности, предъявляемым к банковским картам.