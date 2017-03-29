«Ростелеком» обеспечил Wi-Fi-доступом 121 офис Сбербанка в Волгоградской области

По результатам проведенного открытого электронного аукциона «Поволжский банк» Сбербанка подписал договор с Волгоградским филиалом «Ростелекома» о предоставлении услуг доступа в интернет путем организации Wi-Fi зон в 121 офисе Сбербанка в Волгограде. Об этом CNews сообщили в «Ростелекоме».

«“Ростелеком” ведет постоянную работу по расширению линейки инновационных продуктов для корпоративных клиентов, обеспечивая должное качество решений для бизнеса. Мы уверены, что реализация данного проекта поможет нашему партнеру в развитии современных технологий коммуникаций со своими клиентами, повышении качества обслуживания жителей нашего региона», — заявила Анна Михайлова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Волгоградского филиала компании «Ростелеком».

Расширение Wi-Fi зон позволит консультантам по банковским продуктам проще знакомить клиентов с сервисами Сбербанка на мобильных устройствах. Проектируемый радиус покрытия беспроводной сетью — в пределах клиентской зоны, переговорных комнат и комнат для отдыха персонала.

Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка, отметил: «Wi-Fi поможет нашим клиентам освоить интернет-сервисы Сбербанка, а также позволит сотрудникам качественно консультировать клиентов по продуктам Сбербанка с использованием мобильных устройств связи: смартфонов, ноутбуков, планшетных компьютеров. Используя Wi-Fi, клиент может совершать банковские операции в интернет-сервисах Сбербанка на своем мобильном устройстве при непосредственной поддержке специалиста банка».