МТС вышла на рынок облачных услуг для крупного бизнеса

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о начале предоставления услуг облачных вычислений крупному бизнесу во всех регионах присутствия в России. Соответствующая облачная платформа, а также наличие собственных ЦОДов в сочетании с разветвленной сетью магистральных и городских каналов связи позволят оператору предлагать комплексные, полностью катастрофоустойчивые решения по облачным вычислениям и хранению данных, сообщили CNews в МТС.

Компания построила коммерческую облачную платформу на базе решения VMWare, а также переоборудовала ЦОДы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске, установив современные системы хранения данных и серверы мировых вендоров с высоким уровнем надежности. Таким образом, МТС организовала распределенную облачную систему, объединенную собственными каналами связи, что позволяет гарантировать бесперебойную работу облачных ресурсов, утверждают в операторе.

Для реализации проекта #CloudМТС по предоставлению облачных услуг крупному бизнесу создана отдельная кросс-функциональная команда на базе Центра инноваций МТС. В 2017 г. МТС намерена в рамках проекта переоборудовать ЦОДы в других городах, а также продолжить увеличение количества вычислительных ресурсов с использованием оборудования и программного обеспечения мировых вендоров не только для реализации IaaS-проектов, но и для запуска инновационных SaaS- и PaaS-сервисов, таких как Big-Data-as-a-Service (предоставление клиентам облачного доступа к системам анализа данных).

«Внедрение облачной модели использования вычислительных мощностей может позволить компаниям достичь трехкратного сокращения затрат на собственную ИТ-инфраструктуру. При такой очевидной экономической эффективности в сочетании с гибкостью и простотой управления облачными мощностями крупный бизнес будет всё активнее уходить в “облака”, — считает директор Центра инноваций МТС Владимир Хренков. — Мы готовы предоставить клиентам комплексные решения, объединяющие ИТ и телеком-сервисы, и при этом гарантировать должный уровень безопасности и надежности за счет наличия собственных ЦОДов в различных регионах страны. МТС устанавливает в ЦОДы современное оборудование мировых вендоров, за счет эффекта масштаба сокращая затраты на его закупку, что позволяет нам обеспечивать для своих клиентов доступ к надежному оборудованию на выгодных условиях».

Дата-центры МТС расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке. Первый ЦОД МТС был запущен в Москве в 2007 г. Уровень надежности дата-центров МТС — Tier-III. Ранее компания предлагала услуги коммерческих ЦОДов в основном по схеме «колокейшн», при которой компании размещали собственное оборудование в ЦОДах оператора. Кроме того, МТС работает на рынке услуг облачных вычислений для малого и среднего бизнеса.