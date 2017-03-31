«Ростелеком» подключил к интернету более 70% домохозяйств Тверского региона

Тверской филиал «Ростелекома» объявил о том, что в 2016 году охват сетями широкополосного доступа в интернет достиг свыше 70% всех домохозяйств региона, продолжив уверенный рост в цифровом сегменте и увеличив долю рынка по основным услугам. Об этом заявил директор Тверского филиала «Ростелекома» на пресс-конференции, посвященной итогам работы филиала в 2016 году.

«"Ростелеком" продолжает укреплять свои конкурентные позиции на рынках ШПД и платного ТВ, – отметил Дмитрий Ухов. – Анализ телекоммуникационного рынка тверского региона позволяет позитивно оценивать работу нашего филиала: по итогам года доля рынка фиксированной телефонии превысила 90%, доля рынка высокоскоростного фиксированного широкополосного доступа в интернет (ШПД) составляет свыше 40%, а доля проникновения в домохозяйства платного телевидения – более 10%».

В рамках реализации проекта «Устранение цифрового неравенства» в прошлом году был построен 761 км линий связи с использованием волоконно-оптического кабеля и установлено 74 точки доступа WI-FI, что обеспечило возможность выхода в интернет более 27 тыс. жителей населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек. К концу 1 квартала 2017 года построено уже 90 точек доступа.

Также в 2016 году филиал реализовал ряд значимых проектов. В рамках организации видеотрансляции ЕГЭ для 47 пунктов приема экзаменов были организованы каналы и установлено 439 программно-аппаратных комплексов (ПАК), велась онлайн-трансляция из 417 аудиторий. Для отделений Сбербанка России на территории Тверской области реализован проект по предоставлению резервных каналов связи. Для нового гостиничного комплекса «Звезда» создана телекоммуникационная инфраструктура, обеспечившая отель пакетом современных услуг связи – доступом в интернет, с возможностью подключения по Wi-fi, а также цифровой телефонией.

С осени 2016 года «Ростелеком» предоставляет своим абонентам новую услугу – мобильную связь. Компания предлагает удобную тарифную линейку мобильной связи, поэтому каждый абонент сможет подобрать оптимальный тарифный план и дополнить его опциями под свой стиль общения.

Мобильная связь «Ростелекома» доступна и корпоративным клиентам вместе с основными услугами для бизнеса любого масштаба. Разработаны специальные пакетные и тарифные предложения для малого, среднего и крупного бизнеса. При подключении пакетов услуг, например, доступа в интернет и мобильной связи, действует гибкая система скидок.