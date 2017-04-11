МТТ запустила услугу «Нагрузочное тестирование» для компаний сегмента e-commerce

МТТ объявила о запуске новой услуги «Нагрузочное тестирование», предназначенной для компаний сегмента e-commerce (электронная коммерция) – интернет-магазинов и финансовых организаций, которым необходимо протестировать возможности их контакт-центров и качество их каналов коммуникаций с клиентами.

Коммуникационные системы интернет-магазинов постоянно подвергаются нагрузке, особенно в период различных рекламных акций и распродаж. Для выявления возможных сбоев и предотвращения отказов в контакт-центрах онлайн-ретейлерам необходимы инструменты проведения нагрузочного тестирования, которые обеспечат непрерывность продаж и финансовых транзакций.

Запущенная МТТ услуга «Нагрузочное тестирование» имитирует высокую нагрузку на платформу контакт-центра заказчика для выяснения порога её пропускной способности. Имитация осуществляется за счет генерирования входящих звонков клиентов с записанными голосовыми сообщениями. Также имитируются ответы менеджеров на звонки и другие схемы взаимодействия заказчика с клиентами (переадресация вызовов, перевод звонка на голосовую почту, приветствие и тоновый набор в голосовом меню IVR и т.д.). Далее, поток тестовых звонков и ответов постепенно наращивается, до начала сбоев платформы и/или коммутационного оборудования. При этом могут имитироваться звонки из разных регионов России.

«С услугой «Нагрузочное тестирование» можно проверить можно любую систему с порогом пропускной способности: сайты, форумы и соцсети при заходе и активности множества посетителей. Услуга помогает оптимизировать затраты компании на поддержание своих платформ, и, что самое главное, заказчик не рискует своим оборудованием, потерей клиентов и рекламным бюджетом виду внезапного отказа систем», - отметил директор по развитию бизнеса МТТ Александр Сморгонский.

В результате тестирования заказчик получает детальный отчет, описывающий поведение их платформ и контакт-центра на различных этапах теста, их максимальные возможности и перечень выявленных проблем. Кроме того, специалисты МТТ на основе отчета составляют рекомендации по улучшению инфраструктуры и пропускной способности систем клиента.