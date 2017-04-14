«Мегафон» улучшил связь в городах Краснодарского края

«Мегафон» объявил о запуске запустил новые базовые станции в столице Кубани, Геленджике, Приморско-Ахтарске и улучшил качество связи в торгово-развлекательном центре «OZ МОЛЛ». Как рассказали CNews в компании, специалисты оператора оптимизировали покрытие 2G\3G внутри крупнейшего торгово-развлекательного центра в ЮФО — «OZ МОЛЛ». В результате улучшена стабильность приёма сигнала для голосового общения и мобильного интернета, что позволит посетителям с комфортом проводить время в молле.

«В торговом центре после улучшения indoor-покрытия мы фиксируем почти двукратный рост 3G-трафика, на 80% увеличилась продолжительность голосового общения, а показатель удачных соединений между абонентами приблизился к 100%, — отметил Денис Артемьев, директор регионального отделения компании «Мегафон» по Краснодарскому краю и республике Адыгея. —Аналогичные работы ведутся сейчас и в торговых центрах «Красная площадь», «Галерея», «МЕГА Адыгея-Кубань». Дополнительно мы модернизируем и расширяем 4G-покрытие на парковках, входных и рекреационных зонах, остановках общественного транспорта и ведущих к моллам автотрассах, чтобы обеспечить наших абонентов ещё более качественным сервисом на скоростях до 100 Мбит/с».

Также техническими специалистами оператора связи проведены работы по улучшению покрытия на территории нескольких городов Кубани. В частности, в столице региона запущены 3G-объекты связи в активно развивающихся районах «Немецкая деревня» и на выезде из города в сторону станицы Елизаветинской. В Геленджике 3G-услуги стали доступны жителям частного сектора в районе улицы Ватутина, а в Приморско-Ахтарске оператор улучшил 3G-покрытие у городского Дома культуры.