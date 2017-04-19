ТТК: Бесплатным Wi-Fi на ЖД-вокзалах воспользовались более 2 млн посетителей

«Транстелеком» объявил о том, что на сегодняшний день более 2 млн посетителей российских железнодорожных вокзалов являются зарегистрированными пользователями единой сети Wi-Fi компании. Стремительно растет и объем скачанного трафика: пользователи уже получили и отправили через единую сеть порядка 1 ПБ данных.

Пассажиры и встречающие используют бесплатный Wi-Fi для обмена сообщениями в мессенджерах, поиска информации в интернете и даже для просмотра полнометражных фильмов онлайн.

Проект Дирекции железнодорожных вокзалов РЖД и компании «Транстелеком» по оснащению крупнейших вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi реализуется с сентября 2015 г. За это время беспроводным доступом в сеть обеспечены 107 железнодорожных вокзалов страны.

Традиционно, самым «горячим» временем активности в сети стали выходные дни и дни школьных каникул. В марте больше всего трафика через Wi-Fi скачали пассажиры в Москве (Ленинградский, Курский, Ярославский, Казанский и Павелецкий вокзалы – 40,1 ТБ), Чите (6,8 ТБ), Самаре (6,5 ТБ), Ростове-на-Дону (6,4 ТБ), Краснодаре (5,5 ТБ) и Уфе (5,2 ТБ).

Больше всего пользователей Wi-Fi соединением было зарегистрировано на вокзалах Москвы (больше 162 тыс. человек), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Новосибирска. Только с начала 2017 г. новыми пользователями Wi-Fi на вокзалах стали более полумиллиона человек, ежемесячно к беспроводному доступу подключаются около 150 тыс. пассажиров.

Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, необходимо лишь единожды пройти авторизацию, в дальнейшем устройство пассажира будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, где есть Wi-Fi от «Транстелекома».