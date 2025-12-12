Власти обязали «Билайн», МТС, «Мегафон» и Т2 делиться друг с другом частотами

Госдума приняла закон, обязывающий сотовых операторов, являющихся единственными на территории малых населенных пунктах и участках автодорог федерального значения, предоставлять другим оператором возможность использования их частот и оборудования. Это должно решить вопрос с покрытиям в малонаселенных территориях, где зачастую работает только один сотовый оператор.

Закон о работе сотовых операторов на малонаселенных территориях

Государственная дума приняла в третьем и окончательном чтении поправки в Закон «О связи».

Они регулируют возможности совместного использования радиочастот и оборудования в малых населенных пунктах и участках автодорог федерального значения, где не работают все сотовые операторы, имеющие лицензии на работу на соответствующих территориях.

Законопроект был разработан Правительством в 2022 г. в рамках реализации правительственного плана действия по развитию российской экономике в условиях станционного давления.

Как первоначально планировали регулировать работу сотовых операторов в малых населенных пунктах

В первом чтении документ был принял в 2023 г. Согласно первоначальной версии законопроекта, оператор сотовой связи, являющийся единственным оператором на территории не менее чем две трети от территории населенного пункта, включенного в перечень Минцифры, обязан предоставить в совместное использование выделенный ему радиочастотный спектр и свои средства связи другому оператору сотовой связи, имеющему лицензию на работу данной территории, для оказания услуг связи абонентам из числа физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

© hin255 / Фотобанк Фотодженика Поправки к Закону «О связи» обязывают сотовых операторов предоставлять другим оператором свои частоты и оборудование, если он является единственным на территории малых населенных пунктах и участках федеральных автодорог

Для этого между операторами должен быть заключен договор о совместном использовании радиочастотного спектра и средств связи. Отказ сотового оператора, являющегося единственным операторам на большей частит территории населенного пункта, от заключения указанных договор, не допускается, за исключением случаев, когда это противоречит лицензиям, нормативным актам или не соответствует функциональным возможностям средств связи и сети связи.

В случае отказа от заключения договора другой оператор связи может потребовать его осуществить это через суд.

Со своей стороны, сотовые операторы, имеющие лицензии на оказание услуг связи на территории населенных пунктов из перечня Минцифры, должны обратиться к оператору, являющему единственным оператором в данном населенном пункте, для заключения договора. Это должно было бы произойти в течение 10 дней с момента включения соответствующего населенного пункта в перечень Минцифры, договор должен быть заключен до истечения 90 дней со дня обращения за его заключением.

Виртуальные сотовые операторы и операторы связи, срок действия лицензии которых истекает в течение календарного года и которые не намерены в дальнейшем оказывать услуги связи, освобождаются от указанных обязанностей. В договоре должны быть определены населенные пункты, в которых будет осуществляться совместное использование радиочастотного спектра, средства связи и полосы частот дял совместного использование, права и обязанности владельцем и пользователей радиочастотным спектром и средств связи, порядок взаиморасчетов и рассмотрения споров, а также ответственность сторон.

Сотовый оператор, являющийся единственным оператором на большей части территории населенного пункта, обязан предоставить всем другим операторам равные условия использования радиочастотного спектра. Если вывод или модернизация устаревших средств связи данного оператора будет мешать другим операторам совместно использовать радиочастоты то он должен будет предложить новые условия для совместного использования.

Сотовые операторы, заключившие договора о совместном использовании радиочастотного спектра и средств связи, обязаны сообщить в Роскомнадзор об этом в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора. Также в Роскомнадзор следует направлять сведения о обращении о заключении договора, о принятии ео к рассмотрению, об изменении и расторжении договора.

Правительство должно установить порядок ведения Минцифры перечня населенных пунктов и особенности использования радиочастотного спектра и средств связи в населенных пунктах из данного перечня. Кроме того, Правительство установит порядок передачи сотовыми операторами сведений в Роскомнадзор в электронном виде. Роскомнадзор должен будет не реже чем раз в год предоставлять в Минцифры предложения по включению или исключению населенных пунктов в указанный перечень.

Новый порядок взаимодействия сотовых операторов на малонаселенных территориях

В финальной сервисе закона (после принятия поправок во II чтении) говорится, что сотовые операторы, оказывающие услуги связи и владеющие радиоэлектронными средствам на территории не менее чем 2/3 субъектов федерации, обязаны оказывать услуги связи во включенный в перечень территорий совместного использования радиоэлектронных средств населенных пунктах или участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Таким операторами являются МТС («Мобильные Телесистемы»), «Мегафон», «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» (торговая марка Т2)

Перечень территорий для совместного использования утверждает Минцифры по согласованию с Минтрансом и размещает его в сети интернет, предложения по включению территории в перечень готовит Роскомнадзор. Порядок формирования перечня устанавливает Правительство.

В данный перечень входят населенные пункты и участки автомобильных дорог федерального значения. на территории которых в течение года эксплуатируются радиоэлектронные средства (РЭС) оператора связи. При этом численность населения населенного пункта должна быть менее 1 тыс. человек, указанные РЭС должны иметь возможность для оказания услуг на территории не менее чем 2/3 от территории населенного пункта или участка автодорог, и оператор, владеющий ими, должен подтвердить наличие технической возможности для их совместного использования.

Если у оператора связи нет РЭС на территории населенного пункта или участка автомобильных дорог, которые включены в перечень Минцифры, он в течение 30 дней с момента их включения в перечень должен обратится к оператору связи, имеющему РЭС на данной территории, для заключения договора о совместном использовании РЭС в отношении таких РЭС. Не позднее 6 дней с момента получения обращения оператор - владелец РЭС обязан заключить договор о совместном использовании, в котором, в том числе, должен быть указан порядок взаиморасчетов между сторонами.

Не позднее 90 дней с момента заключения договора оператор, получивший право на исопльзование РЭС, обязан начать совместное использование РЭС. Оператор - владелец таких РЭС обязан устанавливать равные условия использования для всех других сотовых операторов. Сотовые операторы должны предоставлять в Роскомнадзор данные о направлении обращений о заключении договоров, получение таких обращений, датах заключении или расторжения договора, дате начала совместного использования РЭС. Указанная информация предоставляется в электронном виде.

Каждый сотовый оператор, участвующий в совместном использовании РЭС, должен соблюдать условия по присоединению к СОРМ (Система оперативно-розыскных мероприятий). Закон, в случае его окончательного утверждения, вступит в силу с 1 сентября 2026 г;

Комментарий регулятора

Как пояснили в Минцифры, в сельских поселениях и на отдельных участках автодорог федерального значения могут работать не все крупные сотовые операторы, например, только один или два. Соответственно, абоненты других сотовых операторов не могут пользоваться услугами связи на данных территориях. Это затрудняет возможности по вызову экстренных служб и лишает граждан возможности общения и пользования интернет-сервисами.

При этом на территориях малонаселенных пунктах и участках автодорог с невысокой интенсивностью движения экономически нецелесообразно всем операторам устанавливать свои базовые станции в связи с их низкой окупаемостью. Поэтому Закон «О связи» с 2016 г. предусматривает возможность совместного использования базовых станций сотовой связи. Согласно нынешним поправкам, Минцифры и Минтранс сформируют перечень территорий, где базовые станции есть не у всех сотовых операторов, после чего те операторы, у которых нет там оборудования, обязаны будут запросить доступ к инфраструктуре «донора».

Данная мера, как полагают в Минцифре, поможет сделать телеком-услуги более доступными, операторы связи смогут эффективнее использовать парк существующего оборудования, а телекоммуникационные компании не будут нести дополнительных затрат при решении актуальной задачи покрытия федеральных трасс и малонаселенных пунктов.

Комментарии сотовых операторов

В «Мегафоне» приветствовали приятнее нового закона. «Предлагаемые изменения упорядочивают действующие практики взаимодействия между операторами, - заявили в пресс-службе компании. - Закон позволит государству определять приоритетные локации, где необходимо обеспечить присутствие связи всех крупных операторов, что в конечном итоге повысит доступность услуг для пользователей». В «Вымпелкоме» отказались от комментариев, в «Т2 Мобайл» не ответили на запрос CNews по данному вопросу.