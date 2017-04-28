ДОК изготовила и протестировала беспроводной канал 4x 10 Гбит/с для инфраструктуры 5G /4G +

ДОК объявила о том, что первой в России изготовила оборудование и протестировала беспроводной канал 4x 10 Гбит/с для инфраструктуры 5G /4G +, состоящий из четырех радиолиний, работающих параллельно на расстоянии 4,2 км. Как рассказали CNews в компании, тест подтвердил способность радиорелейных станций PPC-10G 10 Гбит/с к объединению в канал 40 Гбит/с при использовании поляризации H / V и поддиапазонов спектра 71-76 / 81-86 ГГц.

Отвечая на запросы клиентов по доступности оборудования для беспроводной инфраструктуры 5G /4G + (LTE-A), компания ДОК выполнила экспериментальный кейс по объединению своих радиорелейных станций мм-диапазона PPC-10G 10 Gigabit Ethernet. Четыре 10 Гбит/с радиолинии работали параллельно c одних и тех же точек установки.

Цель этого испытания состояла в том, чтобы получить экспериментальное подтверждение отсутствия интерференции и взаимного влияния радиосигналов, достижения полной пропускной способности 10 Гбит/с (10 Gigabit Ethernet) для каждой линии связи из этой 4х-группы. Таким образом, для высокоскоростных широкополосных приложений 4G + / LTE-A / 5G может быть построен объединенный канал со скоростью 40 Гбит/с.

Во время теста каждый из 4x беспроводных каналов 10 Гбит/с подключался к собственному анализатору трафика, чтобы измерять реальную пропускную способность канала. Не было зарегистрировано ухудшения пропускной способности, при этом фиксировалась пропускная способность на уровне реальных 10000 Мбит/с для беспроводной передачи данных на расстоянии 4,2 км (2,6 мили). Данные на дальнем конце трассы заворачивались обратно при помощи оптоволоконного шлейфа и вновь преодолевали трассу по радиоканалу.

Для станций PPC-10G используется технология миллиметровых волн, которая позволяет полностью исключить радиочастотные помехи между четырьмя соседними радиолиниями с помощью двух технических приемов. Во-первых, используя вертикальную (V) или горизонтальную (H) поляризацию радиочастотного сигнала. Для линии связи PPC-10G выбор между поляризацией H / V может быть сделан во время установки станции путем механического вращения трансивера в соответствии с метками «V» или «H» на антенне. По умолчанию, при установке трансивера на антенну, рекомендуется выбирать «V» (вертикальную) поляризацию на обеих станциях линии. В сценарии установки двух параллельных каналов PPC-10G из одной и той же точки (для агрегирования каналов 2x 10 Гбит/с), техник может установить вертикальную поляризацию для первого канала и горизонтальную поляризацию для второго канала.

Во-вторых, можно перераспределить выделенную полосу пропускания 2000 МГц в общем спектре E-диапазона (71-76 / 81-86 ГГц). Таким образом, для PPC-10G доступны, по меньшей мере, два различных поддиапазона, что является еще одним способом устранения радиочастотных помех, когда планируется агрегация 2x-4x каналов. Стандартные центральные частоты для PPC-10G-E (E-band) составляют 75/85 ГГц, но могут быть любыми в пределах 72-75 / 82-85 ГГц. Для этого станции имеют функцию настройки центральной частоты, которая доступна через веб-интерфейс к станции по локальной сети.

Радиорелейные станции PPC-10G предназначен для беспроводных опорных каналов мобильной связи 4G + / LTE-A / 5G, приложений обеспечения безопасности / Safe City, корпоративных кампусных сетей, для интернет-доступа в магистралях домовых сетей, IPTV.

Станции PPC-10G компании ДОК обеспечивают соединение по протоколу 10 Gigabit Ethernet в радиоканале миллиметровых волн и являются самым быстродействующим широкополосным оборудованием для беспроводной связи в России. Оборудование спроектировано и серийно изготавливается в Санкт-Петербурге.