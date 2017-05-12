Garmin выпустила видеорегистратор с углом обзора 180 градусов

Garmin объявила о выходе видеорегистратора Dash Cam 65W с углом обзора 180 градусов и качеством видео в 1080p.

Модель Dash Cam 65W представляет собой видеорегистратор размером чуть больше 5 см и весом 62 г. Устройство оснащено высококачественной 2,1-мегапиксельной камерой и ЖК-дисплеем размером 2.0 дюйма. Широкий угол обзора прибора позволяет вместить в кадр максимально полную картину текущих событий на дороге, включая все подробности движения на перекрестках.

Dash Cam 65W не только фиксирует все детали поездки и сохраняет подробные детали происшествия, но и предлагает полезные функции предупреждения для водителя, которые позволяют повысить безопасность движения. Прибор может предупреждать, если водитель приблизился на опасное расстояние к машине, стоящей перед ним (функция «Forward collision warning»), а также сообщать о выезде за пределы полосы движения (функция «Lane departure warning»), или подсказывать расположение внешних камер. Когда машина остановится на перекрестке или в пробке, функция «Go» предупредит о возобновлении движения транспортного потока перед водителем.

Видеорегистратор крепится на лобовом стекле и в режиме непрерывной записи снимает видео отличного качества практически в любых условиях освещенности. При подключении к источнику питания прибор начинает запись автоматически, используя входящую в комплект сменную карту памяти microSD. С целью повышения безопасности движения в модели Dash Cam 65W доступны голосовые команды для управления видеорегистратором. Фразу «OK, Garmin» можно использовать для сохранения видео, выполнения фотоснимка, запуска и остановки записи аудио и режима Travelapse - функции, которая позволит записать всю поездку и поделиться приключениями с друзьями и близкими. Благодаря встроенному Wi-Fi, модель Dash Cam 65W передает видео по беспроводному каналу связи на совместимый смартфон с загруженным бесплатным приложением VIRB App, позволяющим транслировать, редактировать и обмениваться видеороликами.

При помощи встроенного GPS-приемника, все видеофайлы сохраняются вместе с отметками времени и местоположения, чтобы пользователь смог точно определить координаты дорожного происшествия. При просмотре отснятого видеоматериала на компьютере водитель получает доступ к более подробной информации: широта, долгота, дата, время, скорость и направление движения.

G-датчик (функция автоматической регистрации удара) при столкновении автомобиля позволяет устройству Dash Cam 65W сохранять текущую, предыдущую и последующую записи для полной информации об аварии. Все данные хранятся на входящей в комплект сменной карте памяти microSD. Кроме того, видеорегистратор можно использовать для съемок крупным планом места событий и нанесенного ущерба.

Камера позаботится об автомобиле даже на парковке. Когда машина находится на стоянке, а двигатель отключен, Dash Cam 65W с помощью кабеля Garmin для режима парковки (продается отдельно) обеспечит наблюдение за областью вокруг автомобиля и в случае регистрации движения начнет запись.

О начале продаж Dash Cam 65W в России будет сообщено дополнительно.