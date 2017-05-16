МТС увеличила 4G-покрытие в Мордовии

МТС в преддверии дачного сезона установила дополнительные базовые станции в небольших населенных пунктах, садовых товариществах и рекреационных зонах Мордовии. МТС увеличила количество базовых станций, как последнего стандарта LTE, так и привычных 2G и 3G, в результате мобильный интернет и голосовая связь появилась в ряде новых населенных пунктов.

МТС увеличила покрытие высокоскоростной сети 4G, установив новые базовые станции в Рузаевке, Зубовой Поляне, Комсомольском, Ковылкино и Краснослободске. Благодаря высоким скоростям 4G МТС жители данных населенных пунктов смогут полноценно пользоваться всеми привычными сервисами, даже находясь вдалеке от больших городов – слушать музыку, скачивать большие объемы информации, смотреть онлайн-видео в хорошем качестве, общаться через мессенджеры и социальные сети.

Базовые станции МТС в стандартах 2G и 3G, отвечающие за голосовые сервисы и мобильный интернет, появились в Ардатове, Больших Березниках, Дубенках, Лямбире, Старом Шайгово и Кадошкино, что позволило улучшить качество предоставляемых сервисов в том числе на территории коттеджных и дачных посёлков вблизи данных населенных пунктов.

«Для многих из нас мобильный интернет и возможности, которые он открывает, становится неотъемлемой частью жизни. С его помощью мы за пару секунд можем решить множество бытовых вопросов, как то оплата ЖКХ, покупка билетов, денежные переводы, навигация и многое другое. И рост трафика в сети МТС явное доказательство того, что передача данных становится все более востребована среди жителей Мордовии – за год, общий трафик в сети МТС вырос почти в 3,5 раза. Понимая, что возможность быть на связи и решать вопросы в один клик, нужна нашим абонентам и за пределами больших городов и населенных пунктов, в преддверии дачного сезона мы реализовали комплексную программу по строительству и развитию собственной сети», - сказал директор МТС в Мордовии Максим Семенов.

Сегодня скорости до 75 Мбит/с в сети 4G-МТС доступны не только в столице региона, но и в Озерном, Луховке, Николаевке, Ялге, Монастырском, Горяйновке, Рузаевке, Зубовой Поляне, Комсомольском, Ковылкино и Краснослободске и других.