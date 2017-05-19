МТС подготовила свои сети в Марий Эл к сезону отпусков

Компания МТС, телекоммуникационный оператор в России, в преддверии летнего сезона увеличила покрытие высокоскоростной сети LTE и установила новые базовые станции популярных стандартов 2G и 3G на территории Марий Эл. В результате мобильный интернет и голосовая связь появились в ряде населенных пунктов республики, включая наиболее популярные для туристов, сообщили CNews в МТС.

Накануне сезона отпусков, когда увеличивается популярность внутреннего туризма, компания увеличила покрытие высокоскоростной сети LTE, установив дополнительные базовые станции в столице республики — Йошкар-Оле, а также Советском, Волжске, Козьмодемьянске, Семеновке и Звенигово. Благодаря скоростям 4G абоненты МТС из любого региона России смогут полноценно пользоваться всеми привычными сервисами, даже находясь вдалеке от дома — слушать музыку, пользоваться навигацией, смотреть онлайн-видео в хорошем качестве, общаться через мессенджеры и «постить» свои обзоры путешествий в социальные сети.

Кроме того, базовые станции МТС «второго» и «третьего» поколений, отвечающие за голосовые сервисы и мобильный интернет, появились в Ронге и Семеновке. «Голос» от МТС стал доступен жителям Среднего Азяково, Дорожного, Краснооктябрьского и Алашайки.

«По сложившейся традиции в теплые месяцы года мы берем отпуска и отправляемся в путешествия. Кто-то предпочитает открывать для себя новые уголки России, кто-то выбирает свои дачные участки, при этом, каждый из нас хочет оставаться на связи и пользоваться привычными сервисами, включая мобильный интернет. Чтобы все отдыхающие могли с комфортом пользоваться нашими услугами, мы провели комплексные работы по повышению качества связи и увеличению покрытия сети на территории республики», — подчеркнул директор МТС в Марий Эл Александр Теверовский.

МТС продолжает реализацию программу строительства и модернизации собственной инфраструктуры сети в республике Марий Эл. Сегодня сеть 4G-МТС доступна не только в крупных городах, таких как Йошкар-Ола и Волжск, но и небольших населенных пунктах, среди которых — Козьмодемьянск, Советский, Медведево, Руэм, Семеновка и Звенигово.