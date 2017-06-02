«Ростелеком» и «Россети» договорились о стратегическом партнерстве

«Ростелеком» и «Россети» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Подписи под соглашением поставили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор «Россетей» Олег Бударгин и генеральный директор «Управление ВОЛС-ВЛ» Станислав Терентьев.

В рамках подписанного соглашения стороны договорились о долговременном сотрудничестве для решения задач в области совместного использования вычислительной и кабельной инфраструктуры, автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, использования новых технологических решений; долгосрочном взаимовыгодном сотрудничестве в области телекоммуникаций.

Стороны определили основные направления сотрудничества. Первоочередная задача — проведение анализа совместного использования вычислительной инфраструктуры «Россетей» и рассмотрение возможности по миграции вычислительных мощностей обществ группы компаний «Россети» под систему управления виртуализацией «Ростелекома», обеспечивающей снижение операционных расходов ГК «Россети» и повышение доходов «Ростелекома» за счет расширения объемов оказываемых услуг.

По словам Михаила Осеевского, сотрудничество компаний будет взаимовыгодным: «Ростелеком» обеспечит оптимизацию тарифов на услуги связи, в том числе на услуги мобильной связи и аренды каналов для обществ ГК «Россети». «Ростелеком», в свою очередь, получит доступ к электросетевой инфраструктуре ГК «Россети» и сможет размещать там волоконно-оптические линии связи и оборудование.

Для оптимизации затрат и оптимизации эксплуатации волоконно-оптических линий связи, размещенных на ВЛ и в грунте, компании договорились о возможности совместного использования аварийных бригад.

Участники соглашения проработают вопросы импортозамещения в программно-аппаратном комплексе, а также оценят возможности перевода юридически значимого документооборота документов обществ ГК «Россети» в электронный вид на базе услуг доверенного оператора электронного документооборота.

Компании также рассмотрят возможность прокладки силовых кабелей в процессе строительства и реконструкции электрических сетей в крупных городах с одновременным использованием свободной емкости создаваемой кабельной канализации для прокладки волоконно-оптических линий связи. Кроме того, компании договорились о содействии в разработке схемы совместной реализации проектов по организации линий связи при строительстве и/или реконструкции энергетических межгосударственных переходов.

Основные этапы взаимодействия компаний будут определены дорожной картой и выполнены в течение 2017-2018 гг. Для реализации договоренностей компании намерены создать постоянно действующую рабочую группу, состоящую из представителей сторон.