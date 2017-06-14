«Ростелеком» начал новый этап строительства оптических сетей связи на Ямале

«Ростелеком» объявил о начале работ по строительству оптических сетей связи в рамках инвестиционной программы 2017 года в поселке Пурпе-1 Ямало-Ненецкого автономного округа. Как рассказали CNews в компании, связисты запустили установку для прокладки оптического кабеля методом горизонтально направленного бурения. Эта работа позволит в дальнейшем формировать оптическую сеть связи для жителей поселка.

Технология горизонтально направленного бурения, которая ранее была успешно использована при строительстве Северного оптического потока на Ямале, будет применена и для прохождения через автомобильную дорогу по улице Российской в Пурпе-1. Безусловным преимуществом этого метода является сохранение городского ландшафта и экологического баланса, а также минимизация негативного влияния на условия проживания людей в зоне проведения работ. Суммарная длина переходов через автомобильные дороги в населенном пункте превысит 70 метров.

«Основная стратегическая цель «Ростелекома» – развитие оптических сетей связи в городах и поселках округа: мы продолжаем вести масштабное строительство, начатое в предыдущие годы. В 2017 году еще более двадцати семи тысяч домохозяйств Ямало-Ненецкого автономного округа смогут получить доступ к высокоскоростному интернету и другим инновационным услугам компании. В Пурпе-1 мы планируем проложить оптический кабель для порядка четырехсот домохозяйств по технологии «оптика в квартиру». И работы, стартовавшие сегодня, максимально быстро приближают нас к этой отметке. «Оптическую» стройку мы планируем закончить к концу сезона – уже с сентября работы будут проводиться только внутри домов, – отметил Александр Оболтин, исполняющий обязанности директора Ямало-Ненецкого филиала «Ростелеком». – До конца октября 2017 года работы по обеспечению «оптикой» жителей поселка Пурпе-1 будут завершены».

Строительство инновационной сети «Ростелекома» пройдет во всех районах Пурпе-1, но больше всего домов будет подключено по улицам Труда, Парковская, Молодежная, 50-летия Победы.

При строительстве будет использоваться технология GPON (Gigabit Passive Optical Networks), которая сегодня считается одной из самых инновационных разработок и предусматривает возможность проведения оптической линии связи непосредственно в квартиру абонента.