Ericsson: Ежедневно к мобильному интернету подключается более 1 млн новых пользователей

По данным нового отчета Ericsson «Ericsson Mobility Report», к 2022 году в мире будет 9 млрд мобильных подключений и 6,2 млрд уникальных абонентов. Количество подключений к сетям МШПД увеличится на 2,6 млрд и составит 8,3 млрд. Трафик в сетях мобильной связи вырастет к 2022 году в 8 раз.

Для сравнения, такой объем трафика может сгенерировать все население Испании при круглосуточном просмотре потокового видео в формате HD в течение месяца, один пользователь при непрерывном просмотре потокового HD-видео в течение 3,55 млн лет или трансляция видео в формате HD в течение 31 млрд часов.

В 1 квартале 2017 года в сетях мобильной связи было зафиксировано 107 млн новых подключений, а их общее количество составило 7,6 млрд, это на 4% больше, чем год назад. По числу подключений лидировала Индия (+43 млн), за которой следовали Китай (+24 млн), Индонезия (+10 млн), Пакистан (+5 млн) и Нигерия (+3 млн). Рост в Индии, в основном, объясняется тем, что один из операторов предложил бесплатную передачу голоса и данных.

Число подключений к сетям мобильного широкополосного доступа (МШПД) за год увеличилось на 25%. Только за 1 квартал 2017 года добавилось 240 млн подключений, а их общее число на данный момент составляет 4,6 млрд.

По данным отчета, в период с 1 квартала 2016 года по 1 квартал 2017 года мировой мобильный трафик вырос на 70%. Годовой прирост мирового трафика стал рекордным с 2013 года. В течение ближайших лет драйвером роста будет выступать видео, трафик которого будет расти примерно на 50% в год до конца 2022 года и будет занимать 75% общего объема передаваемых данных. В течение ближайших 6 лет трафик социальных сетей покажет ежегодный рост на 38% в год. Однако из-за доминирования видео доля соцсетей в общем объеме трафика снизится с 13% в 2016 году до 11% в 2022-м. На остальные приложения будет приходиться 19-34% передаваемых данных, причем их доля также будет снижаться из-за видео.

По-прежнему растет количество смартфонов в сетях мобильной связи на их долю сейчас приходится 55% подключений. В 1 квартале 2017 года 80% проданных телефонов были смартфонами. Данная тенденция усилится и приведет к девятикратному росту трафика смартфонов в 2022 году, который достигнет 66 ЭБ в месяц. Таким образом, более 90% всего мобильного трафика будет приходиться на смартфоны.

По мнению экспертов, к концу 2017 года в России будет использоваться 258,4 млн SIM-карт, а уровень проникновения сотовой связи составит 182%. В течение ближайших 6 лет прирост SIM-карт будет незначительным, и к 2022 году их общее количество составит 259,6 млн при уровне проникновения 183%. При этом к концу 2017 года сотовой связью будет пользоваться 129,2 млн человек (91%), а к 2022 году - 129,8 млн (91%). В ближайшие годы россияне продолжат активно покупать смартфоны, уровень проникновения которых к концу 2017 года составит 57%, а к в 2022 году – 73%.

К концу 2017 года в зоне действия сетей LTE (4G) будет жить 69% населения России, а к 2022 – 80%. При этом к концу 2017 года LTE-связью будет пользоваться 46,5 млн российских абонентов, а к 2022 году - 171,33 млн. В 2021 году в России появятся первые пользователи 5G – 0,52 млн, и к 2022 году их число достигнет 0,78 млн.

В 2018 году LTE (4G) станет самой распространенной технологией доступа, обойдя GSM. Понадобилось всего пять лет, чтобы обеспечить доступом к 4G 2,5 млрд человек. В случае WCDMA/HSPA (3G) для этого потребовалось 8 лет. С учетом 250 млн новых подключений к LTE в первом квартале 2017 года, их общее количество составляет сейчас 2,1 млрд.

Чистый прирост подключений к WCDMA/HSPA в первом квартале 2017 составил 10 млн. Продолжается активный рост числа подключений к VoLTE, число которых достигнет 540 млн концу 2017 года. Технология VoLTE работает в 100 сетях в 55 странах мира. К 2022 году в VoLTE будет 4,6 млрд подключений, доля VoLTE в LTE будет составлять 90%.

По прогнозу Ericsson, к 2022 году в сетях пятого поколения будет более 500 млн абонентов (не считая IoT-устройств), а в зоне их действия будет проживать 15% мирового населения. Благодаря 5G, станут возможными новые сценарии использования и развертывание массового интернета вещей.

«Данные, представленные в Ericsson Mobility Report, основаны на анализе работы сотен сетей. Они показывают какими серьезными темпами развивается индустрия. Технология 4G внедряется быстрее, чем когда-либо; набирает обороты использование VoLTE; мобильный трафик растет темпами, которые мы не видели с 2013 года, - отметил директор по стратегическим вопросам и глава по технологиям и растущим направлениям бизнеса Никлас Хевельдоп (Niklas Heuveldop). – Особенно приятно видеть, как индустрия делает шаги для ускорения дальнейшей эволюции сети, которая позволит нам перейти к запуску 5G. По нашим прогнозам, уже к 2022 году количество 5G подключений достигнет полумиллиарда или 15% населения планеты».