Mio анонсировала новый Full HD видеорегистратор MiVue C305

Mio Technology объявила о выпуске нового видеорегистратора MiVue C305. Доступная новинка обеспечивает отличное качество записи и оптимальный набор дополнительных функций.

Благодаря наличию двух креплений, на присоске и на скотче, обладатель регистратора Mio MiVue C305 сможет выбрать наиболее удобный для него вариант. Простой кронштейн позволит снять или установить устройство одним движением, а в случае необходимости – развернуть его в любую сторону.

Объектив MiVue C305 оснащен четырьмя стеклянными линзами, инфракрасным фильтром и имеет апертуру f/2.0. Угол обзора в 100 градусов позволит зафиксировать происходящее не только на дороге, но и на тротуарах и обочинах.

MiVue C305 записывает видеоролики в циклическом режиме в разрешении Full HD. Формат AVI позволит просмотреть отснятый материал на любом устройстве, от планшета или смартфона до домашнего телевизора.

Новый видеорегистратор имеет встроенный аккумулятор и поддерживает фотосъемку (2 МП) – при необходимости MiVue C305 можно снять с крепления и использовать для фотофиксации происходящего за пределами автомобиля.

Достоверность записи как доказательства правоты водителя в суде обеспечит функция «штамп в кадре». В нем указаны дата и время съемки.

Использовать MiVue C305 можно сразу же после покупки, «из коробки» – достаточно вставить в него карту памяти microSD желаемого объема. Простота крепления и настройки позволят обойтись без специальных знаний и выставить все необходимые режимы и значения даже неподготовленному пользователю.

Mio MiVue C305 уже поступил в продажу. Приобрести новинку можно будет за 3290 руб.