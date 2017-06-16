Mio анонсировала новый Full HD видеорегистратор MiVue C305
Mio Technology объявила о выпуске нового видеорегистратора MiVue C305. Доступная новинка обеспечивает отличное качество записи и оптимальный набор дополнительных функций.
Благодаря наличию двух креплений, на присоске и на скотче, обладатель регистратора Mio MiVue C305 сможет выбрать наиболее удобный для него вариант. Простой кронштейн позволит снять или установить устройство одним движением, а в случае необходимости – развернуть его в любую сторону.
Объектив MiVue C305 оснащен четырьмя стеклянными линзами, инфракрасным фильтром и имеет апертуру f/2.0. Угол обзора в 100 градусов позволит зафиксировать происходящее не только на дороге, но и на тротуарах и обочинах.
MiVue C305 записывает видеоролики в циклическом режиме в разрешении Full HD. Формат AVI позволит просмотреть отснятый материал на любом устройстве, от планшета или смартфона до домашнего телевизора.
Новый видеорегистратор имеет встроенный аккумулятор и поддерживает фотосъемку (2 МП) – при необходимости MiVue C305 можно снять с крепления и использовать для фотофиксации происходящего за пределами автомобиля.
Достоверность записи как доказательства правоты водителя в суде обеспечит функция «штамп в кадре». В нем указаны дата и время съемки.
Использовать MiVue C305 можно сразу же после покупки, «из коробки» – достаточно вставить в него карту памяти microSD желаемого объема. Простота крепления и настройки позволят обойтись без специальных знаний и выставить все необходимые режимы и значения даже неподготовленному пользователю.
Mio MiVue C305 уже поступил в продажу. Приобрести новинку можно будет за 3290 руб.