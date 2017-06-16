«Сканэкс» и MDA развернут сеть для прямого приема радарных данных на территории России

«Сканэкс» и канадская MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) подписали соглашение о развёртывании на территории России наземной системы для обработки и производства продуктов на основе данных, получаемых с радиолокационного спутника RADARSAT-2.

Развернутая система позволит «Сканэкс» поддерживать прямой прием данных в четырех центрах, расположенных в Москве, Иркутске, Магадане и Мегионе, с централизованной обработкой и производством в Москве. Это обеспечит полное покрытие радарными снимками всей территории России, включая моря Северного Ледовитого океана. Поставка данных, базирующаяся на применении облачных технологий, будет осуществляться в режиме, близком к реальному времени.

«Решение, которое мы внедряем с нашими канадскими партнерами, по-настоящему беспрецедентно по охвату, и еще никогда не было реализовано в таком масштабе. Это позволит нам доставлять критически важную информацию нашим клиентам меньше чем за час с момента съемки», - сказал директор «Сканэкс» по глобальным рынкам Андрей Шумаков.

Согласно условиям договора, продленного до 2022 года, «Сканэкс» становится эксклюзивным поставщиком радарных данных RADARSAT-2 на территории России. «Сканэкс» получит доступ к новейшим режимам съемки для мониторинга больших акваторий и идентификации морских судов.

«Радиолокационная съемка является важнейшим источником информации для обеспечения безопасности судоходства, ситуационной осведомленности, мониторинга навигационно-судовой обстановки и экологического состояния акваторий. Данные RADARSAT-2 незаменимы при ледовом картировании и мониторинге, и мы широко используем возможности спутника для предоставления жизненно важной информации нашим пользователям, вплоть до капитанов ледоколов и других судов. Наша миссия – обеспечение своевременного и удобного доступ к высококачественной информации, и такие надежные и проверенные партнеры как MDA помогают нам в ее реализации», - отметил генеральный директор «Сканэкс» Валерий Баринберг.

Основным преимуществом радиолокационных снимков является возможность съемки в любую погоду и время суток: отраженному сигналу не мешают отсутствие освещения и сильная облачность. Радарные технологии широко используются для мониторинга смещения земной поверхности и объектов инфраструктуры, что позволяет оперативно выявлять проблемные участки местности в ходе строительства или при разработке месторождений. Радиолокационная съемка позволяет распознавать и классифицировать разные типы льдов, лесных массивов и сельскохозяйственных культур, а также с большой достоверностью фиксировать происходящие изменения.

Наиболее активно радарные данные применяются в нефтегазовом секторе, в недропользовании, для обеспечения экологической и промышленной безопасности, в морской навигации и для оценки обстановки в морских заповедниках, при возникновении чрезвычайных ситуаций. «Сканэкс» имеет контракты со всеми ведущими операторами коммерческих радарных спутников – это гарантирует заказчикам ежедневное получение самых свежих снимков на протяжении всего года.