МТС улучшила качество связи в Пензенской области

МТС» сообщила о расширении зоны уверенного приема и увеличении скорости мобильного интернета на территории Пензы и Пензенской области.

В первом полугодии 2017 года МТС усилила покрытие сети 3G в Пензе, установив дополнительное оборудование в районе Западной поляны и улицы Окружной. Для жителей расположенного на этой территории частного сектора 3G-модем или смартфон зачастую являются единственным способом выхода в интернет, и расширение емкости и укрепление сети позволило обеспечить стабильной связью всех проживающих в районе абонентов МТС.

В рамках программы развития сети в области дополнительные базовые станции стандарта 3G были установлены в густонаселенных районах и местах массового скопления людей в городах Заречный и Нижний Ломов, селе Манторово Лунинского района и на территории птицефабрики «Васильевская» - крупного предприятия пищевой промышленности региона. В результате проведенных работ средняя скорость интернета в сети 3G МТС выросла на 20 процентов, улучшилось качество и надежность голосовой связи в вышеназванных населенных пунктах.

«Надежность сети и стабильно высокое качество связи приоритетны для наших абонентов, и мы развиваем сеть в крупных населенных пунктах области и в сельской местности, чтобы абоненты могли с комфортом пользоваться связью МТС, где бы они ни находились. В ближайших планах – строительство новых базовых станций МТС в новых жилых микрорайонах и пригородах областной столицы, где живут самые активные и «продвинутые» потребители мобильной связи», - сказал директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко.