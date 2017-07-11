PR in IT Award 2017: главное событие года в области PR в ИТ и телеком-индустрии
26 июля 2017 года в самом модном и ярком ресторане-веранде Москвы SHAKTI TERRACE состоится церемония награждения Лауреатов Премии «PR in IT Award-2017», присуждаемой за достижения в области связей с общественностью, средств массовой информации и цифровых коммуникаций в индустрии информационных технологий и телекоммуникаций.
Премия «PR in IT Award» проводится в номинациях:
Лучшее издание, пишущее об информационных технологиях.
Лучший журналист, пишущий об информационных технологиях.
Лучший PR-специалист ИТ-компаний с фокусом на B2C.
Лучший PR-специалист ИТ-компаний с фокусом на B2B.
Лучший ИТ-стартап.
Лучший ИТ-блогер.
Лучший кейс по продвижению ИТ-продукта.
Лучшая пресс-служба года в сфере ИТ.
Лучший ИТ-спикер.
Лучший старт года.
За вклад в индустрию PR и ИТ-отрасль.
В этом году ожидается более 100 заявок PR-специалистов и журналистов ведущих ИТ/Телеком компаний и СМИ. Выбор победителей осуществляется в два этапа: путем отбора кандидатов журналистами и открытым голосованием экспертным сообществом группы для профессионалов индустрии PR in IT. Отдельно при поддержке генерального партнера Премии ОАО «МТТ» (Межрегиональный ТранзитТелеком) вводится специальная номинация: «Лучший журналист, пишущий о Телекоме».
Участники мероприятия получат возможность в неформальной атмосфере познакомиться с лидерами пиар-индустрии и СМИ в сфере ИТ и телеком отрасли, поделиться интересными кейсами продвижения ИТ-продуктов и насладиться живой музыкой.
Премия «PR in IT Award» была учреждена сообществом PR специалистов, журналистов и экспертов в ИТ индустрии при поддержке ведущих ИТ/Телеком компаний, профессиональных ассоциаций и коммуникационного агентства Khisam Communications. Цель мероприятия предоставить участникам возможность установить и укрепить деловые связи, популяризировать PR индустрию, оценить успехи специалистов по коммуникациям и СМИ в ИТ отрасли России.
Стратегическими партнерами мероприятия являются: МТТ, RedSys, Acronis, Khisam Communications, РАСО, РАЭК. Генеральный партнер Премии: ОАО «МТТ» (Межрегиональный ТранзитТелеком).
Место проведения: ресторан-веранда Shakti Terrace. Дата проведения мероприятия: 26 июля 2017 г. в 19:00. Организатор: агентство Khisam Communications, Сообщество профессионалов PR in IT.
Узнать более подробную информацию о мероприятии и зарегистрироваться можно здесь.