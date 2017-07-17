MCN Telecom запускает услуги телефонии в Ижевске

Новый федеральный оператор MCN Telecom объявил о начале оказания услуг местной телефонной связи в столице Удмуртской республики. Абонентам Ижевска теперь доступны все те же специальные предложения и выгодные тарифы, что и клиентам в других регионах.

В июле MCN Telecom осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию сети электросвязи в Ижевске, что оказалось возможным, после того, как соответствующие сведения об объекте связи были внесены в Единую информационную систему Роскомнадзора.

На сегодняшний день у оператора развернута собственная современная инфраструктура в двадцати крупных городах РФ. До конца 2017 года планируется значительно расширить региональное присутствие за счет строительства сети связи еще в десяти крупных городах.

MCN Telecom обладает всеми необходимыми лицензиями для оказания услуг местной и внутризоновой телефонной связи и предлагает абонентам выгодные тарифы на территории всей страны.

До 31 июля включительно абоненты Ижевска смогут бесплатно подключить номера в коде 341 в рамках акции «Номер в подарок».

«Мы и в дальнейшем планируем развивать собственную инфраструктуру дальней и местной связи. Наш проект строительства собственной МГ/МН-сети можно назвать уникальным с точки зрения размера инвестиций. Строительство сети, по предварительной оценке, обойдется в 180 млн рублей, причем большая часть бюджета – это по сути стоимость оборудования. Имея собственную техническую инфраструктуру, мы сможем предложить абонентам комплексные услуги местной и МГ/МН-связи на выгодных условиях», - сказал генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.