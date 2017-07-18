«Мегафон» удвоил LTE-трафик в Сахалинской области

«Мегафон» объявил о том, что объем мобильного LTE-трафика в сети оператора в Сахалинской области вырос в два раза в первом полугодии 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Росту объемов передачи данных способствует активное развитие оператором собственной инфраструктуры в регионе, а также распространение среди абонентов смартфонов, планшетов и других устройств, ориентированных на мобильный 4G-доступ в интернет. Таких устройств в сети «Мегафон» уже более 60%.

Стабильно высокий рост мобильного дата-трафика – тренд, характерный для телеком-индустрии в последние годы. С начала 2017 г. объемы передачи данных росли в сетях «Мегафон» всех стандартов - 2G, 3G и 4G. В целом мобильный трафик в сети «Мегафон» в Сахалинской области вырос более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. При этом в сетях четвертого поколения 4G/LTE объемы передачи данных выросли в два раза.

Сегодня абоненты все чаще выходят в сеть с помощью мобильных устройств, просматривают видео и фотографии, активно используют различные мобильные приложения. Более 60% устройств, зарегистрированных в сети «Мегафон», предназначены для выхода в интернет – в основном, речь идет о смартфонах. В свою очередь, уже более половины смартфонов, продаваемых в России, по данным СМИ, поддерживают технологию LTE.

«Современный смартфон – это универсальное устройство, которое позволяет своему владельцу не только звонить, но и постоянно находиться в режиме онлайн. Поэтому неудивительно, что трафик мобильного интернета в Сахалинской области стремительно растет, - отметила Елена Просвиркина, директор Сахалинского регионального отделения компании «Мегафон». - Мы прогнозируем, что тенденция к росту 4G-трафика будет сохраняться, ведь скорости четвертого поколения мобильной связи открывают перед абонентам новые возможности и позволяют использовать по максимуму все ресурсы глобальной сети».

«Мегафон» постоянно работает над увеличением покрытия и емкости сети в Сахалинской области, чтобы обеспечить растущие потребности клиентов в беспроводном интернете. Сегодня в зоне покрытия сети 4G/LTE оператора проживает 70% населения Сахалинской области. Сеть действует в Южно-Сахалинске, Аниве, Корсакове, Невельске, Холмске, Долинске, Макарове, Поронайске, Охе.