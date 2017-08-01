Mio представила видеорегистратор, синхронизированный с Facebook

MiVue 786 — представитель новой линейки видеорегистраторов Mio. Он оснащен сенсорным дисплеем с диагональю в 2,7 дюйма. Стеклянная оптика с инфракрасным светофильтром обладает высокой светочувствительностью (f1.8) и обеспечивает съемку качественного видео в любых условиях. Передовая матрица Sony Exmor позволяет записывать яркое и контрастное видео в разрешении Full HD 1920х1080. При желании пользователь может приобрести отдельно и установить в автомобиле дополнительную заднюю камеру — новинка поддерживает работу и с ней. В результате обзор регистратора станет практически круговым.

MiVue 786 не только фиксирует на видео происходящее на дороге, но и предупреждает водителя об опасности. Благодаря модулю GPS видеорегистратор отслеживает передвижение автомобиля и сверяется с базой координат полицейских камер и радаров. При этом в новинке реализован инновационный метод предупреждения, при котором сигнал об опасности подается заранее, в зависимости от скорости движения, чтобы обеспечить, при необходимости, комфортное и спокойное торможение. Хранитель экрана позволит дополнительно контролировать текущую скорость: она демонстрируется на дисплее во время движения.

Помимо этого, MiVue 786 обладает широким набором дополнительных функций. G-сенсор отслеживает положение автомобиля в трех плоскостях, при срабатывании датчика удара видео записывается в отдельный файл, что защищает его от перезаписи. Благодаря модулю Wi-Fi регистратор может взаимодействовать в реальном времени со смартфоном пользователя, а специальное приложение, доступное для iOS и Android, позволит сохранять отснятый материал непосредственно в памяти смартфона.

При помощи Wi-Fi можно без скачивания посмотреть на смартфоне ролики, снятые на видеорегистратор или даже транслировать видео в Facebook Live. Очень полезной может оказаться функция автоматического копирования важной видеозаписи на смартфон при срабатывании датчика удара.

Продажи Mio MiVue 786 начнутся в середине августа 2017 года в сети магазинов «М.Видео».