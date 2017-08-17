МТС и Nokia подготовили технологическую платформу для 5G в Москве

МТС, МГТС и Nokia объявили об успешном завершении тестов на совместимость фиксированных и мобильных сетей нового поколения. В ходе тестирования были продемонстрированы возможности технологии 10GPON в качестве транспортной инфраструктуры для мобильных сетей стандарта 5G на территории московского региона.

Испытания совместимости оборудования семейств 10GPON и 5G проводились в Центре тестирования МГТС и включали в себя подключение прототипов базовых станций Nokia 5G к участкам сети МГТС 10GPON, а также замеры скорости и времени задержки передачи данных между мобильным терминалом и базовой станцией, подключенной к сети 10GPON.

По итогам тестирования была подтверждена совместимость сетей и достигнута максимально возможная для данных технологий скорость передачи данных по одному интерфейсу – 9,5 Гбит/с. Время задержки не превышало одной миллисекунды, что является необходимым условием для функционирования сетей 5G.

Проведенные тесты продемонстрировали, что подключение станции через оптический канал позволит сотовым операторам быстрее и экономически выгоднее разворачивать сети нового поколения для запуска инновационных услуг и сервисов и при этом гарантировать их высокое качество.

«Совместная работа МТС с МГТС и Nokia – это серия подготовительных этапов к наиболее эффективному развертыванию сети 5G в Москве и Московской области в будущем. Мы тестируем скорости и технические решения на оборудовании и транспортных сетях тех компаний, с которыми мы работаем долгие годы и успешно обеспечиваем наших абонентов высокоскоростным доступом в интернет и качественными инновационными сервисами, — отметил технический директор МТС в Московском регионе Владислав Медведев. — Безусловно, сеть «пятого» поколения даст мощнейший толчок развитию IoT, облачных сервисов и искусственного интеллекта, и московские абоненты МТС станут одними из первых, кто сможет использовать их в полном объеме».

«Ожидаемый дальнейший многократный рост интернет-трафика в сетях мобильной связи станет вызовом для всех телеком-операторов, в том числе и МГТС, поскольку потребует качественной транспортной инфраструктуры, способной передавать огромные объемы данных. Видя эти тренды, мы уже готовим решение, которое не только позволит нам оставаться технологическим лидером Москвы, но и играть ключевую роль на операторском рынке при переходе мобильных операторов на 5G. Первые тесты показали, что при подключении базовых станций через сети фиксированного оператора, сотовые компании, по нашей оценке, смогут сократить затраты на строительство сети на 50% и время её запуска на 40%», — сказал директор по технике и информационным технологиям МГТС Александр Трохин.

«Роль технологий фиксированного доступа в эволюции сетей мобильной связи, в частности, 5G, становится как никогда актуальной. Благодаря способности доставлять сетевые сервисы с предельно малой задержкой и обеспечивать работу Интернета вещей, технологии фиксированного доступа являются отличным фундаментом для поддержки 5G», – отметил вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо.

Первые тестовые зоны 10GPON появятся в 2017-2018 гг. на наиболее загруженных участках сети МГТС. Общий объем инвестиций в модернизацию может составить около 10 млрд рублей. Средства будут выделяться из текущего бюджета Группы МТС на развитие.

В феврале текущего года МТС и МГТС представили новую технологическую стратегию развития в Московском регионе на 2017-2020 годы, в рамках которой компании совместно готовить инфраструктуру мобильной связи к запуску 5G. МТС впервые в России протестировала технологию 5G в конце 2016 года. Оператор провел испытания на телекоммуникационном оборудовании Nokia и продемонстрировал скорость мобильной передачи данных 4,5 Гбит/с в полосе 200 МГц.