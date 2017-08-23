«Мегафон» запустил 4G в самом высокогорном городе России

«Мегафон» запустил сеть 4G в городе Тырныаузе Кабардино-Балкарской республики, обеспечив доступом к мобильному интернету на скорости до 70 Мбит/с более 20 тыс. горожан, живущих на высоте 1300 м над уровнем моря.

Новые 4G-станции обеспечивают почти 100% покрытие территории населенного пункта. Также сетью четвертого поколения смогут воспользоваться и местные корпоративные абоненты «Мегафона» - Управление Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской республике (РОВД, ОВО), Эльбрусский вертолетный поисково-спасательный отряд МЧС России и другие.

«"Мегафон" развивает высокоскоростные сети 4G в республике уже более трёх лет, обеспечивая клиентов самыми прогрессивными и надёжными телеком-сервисами, — сказал Азамат Нафадзоков, директор регионального отделения «Мегафона» в Кабардино-Балкарии. — Десятки тысяч наших региональных абонентов ежедневно общаются и работают в сетях 4G. Теперь и жители высокогорного Тырныауза смогут с комфортом в любой точке города воспользоваться супербыстрым интернетом в решении повседневных вопросов. Это очень удобный канал для общения с друзьями и близкими, для дистанционного обучения через интернет или доступа к онлайн-сервисам госуслуг. Безусловно, новые телеком-возможности способствуют улучшению качества жизни населения региона».

Сегодня в Кабардино-Балкарии до 50% абонентов «Мегафона» активно пользуются мобильным интернетом в сетях 2G/3G/4G, потребляя в среднем до 6 Гб интернет-трафика в месяц. В республике 4G-сеть «Мегафона» уже охватывает 21 населенный пункт: Нальчик, Баксан, Прохладный, Чегем, Нарткалу, Тырныауз, Кенже, Кишпек, Псыгансу, Шалушка, Герменчик, Белая Речка, Заюково, Исламей, Кашхатау, Атажукино, Черек, Урвань, Баксаненок, Нартан, Яникой.