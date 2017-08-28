Завершено первое тестирование Huawei SD-WAN в России

«АМТ-Груп» совместно с компанией Huawei успешно завершили тестирование решения Huawei SD-WAN. Это первое тестирование в России и второе в мире (первое проведено весной этого года в Японии). Тестирование проводилось на базе собственной лаборатории АМТ-ГРУП с использованием программы и методики испытаний, совместно разработанных инженерами компаний.

В ходе тестирования, которое продолжалось более месяца, была проверена работоспособность свыше 50 различных функциональных характеристик решения SD-WAN, в том числе технологий, обеспечивающих отказоустойчивость сети, информационную безопасность, автоматическую адаптацию сети к меняющимся условиям, механизм быстрого развёртывания новых узлов (Zero Touch Provisioning).

В рамках тестирования также проверялась возможность интеграции SD-WAN с традиционной сетью передачи данных для подтверждения возможности плавной миграции на SD-WAN.

Технология SD-WAN (Software-Defined WAN) является результатом естественной эволюции в подходах к построению территориально-распределённых сетей передачи данных и обеспечивает централизованное управление WAN-каналами различных типов (L3 VPN, Internet, LTE и т.д.); динамический выбор пути для потока данных в соответствии с требованиями приложений и текущими характеристиками каналов; поддержку VPN и различных типов шифрования; простоту интеграции с другими WAN-сервисами (оптимизаторами трафика, межсетевыми экранами т.д.).

Реализация концепции SD-WAN компанией Huawei призвана упростить ввод в эксплуатацию нового оборудования и существенно снизить затраты на эксплуатацию корпоративных сетей передачи данных. Кроме того, значительно повышается уровень контроля сети за счёт централизованного управления и мониторинга оборудования и каналов связи.

В настоящий момент оборудование Huawei SD-WAN в лаборатории «АМТ-Груп» работает в режиме демонстрационного стенда.

В сентябре ожидается выход официального релиза Huawei SD-WAN. «АМТ-Груп» с учётом опыта тестирования готова приступить к внедрению решения SD-WAN на сетях своих заказчиков.

«Интерес к решениям SD-WAN стремительно растёт среди профессионалов, - сказал Владимир Леонов, технический директор «АМТ-Груп». – В течение последних двух месяцев представители наших заказчиков, заинтересованные в оптимизации работы WAN-сети, посетили стенд и смогли лично увидеть, как SD-WAN может автоматизировать развертывание и обслуживание сети передачи данных».

Денис Сереченко, директор по развитию Huawei Enterprise Business Group в России, отметил: «Повсеместно распространяемые облачные вычисления меняют способ потребления ИТ-ресурсов и, в частности, кардинально изменяются подходы к построению инфраструктуры: основной упор сегодня делается на скорость и гибкость так, чтобы новые ресурсы можно было вывести в «production» за минуты, а не за дни. И в этом смысле концепция «программно-определяемости» подходит для реализации современной сетевой инфраструктуры как нельзя лучше. За последние несколько лет она получила свое воплощение в части создания законченных решений для управления географически распределенными сетями передачи данных - решений класса SD-WAN. Как ведущий производитель сетевого оборудования, Huawei предлагает решение SD-WAN, способное реализовать концепцию SDN для распределенных сетей и обеспечить Single Pane of Glass – единую, унифицированную консоль управления разнородной сетевой инфраструктурой».