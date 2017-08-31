MCN Telecom завершил тестирование собственных сим-карт

Новый федеральный оператор MCN Telecom объявил об успешном завершении предварительного тестирования собственных сим-карт. Старт продаж услуг мобильной связи для корпоративного сегмента намечен на сентябрь.



В течение двух недель технические специалисты осуществляли проверку сим-карт MCN Telecom по определенным качественным параметрам. По сообщению пресс-службы компании, входящие и исходящие звонки с мобильных и фиксированных номеров, а также внутри виртуальной АТС MCN Telecom проходят. «Качество передачи голоса отличное, SMS-сообщения отправляются и доставляются без задержек. Обрывов и недозвонов во время тестирования не выявлено», - прокомментировали представители компании.

В мае MCN Telecom получил лицензию от Роскомнадзора на оказание услуг мобильной связи и публично подтвердил запуск первого MVNO для бизнеса по модели Full на сетях Tele2. Федеральный оператор объединил мобильную, фиксированную и внутрикорпоративную связь (услуга виртуальная АТС), чтобы помочь абонентам, желающим сэкономить на корпоративном общении, не потерять в качестве, а получить дополнительный телеком-сервис.

При подключении услуги мобильной связи MCN Telecom на смартфоне абонента появится два номера: городской и мобильный. Звонить можно с любого и в обоих направлениях. Чтобы связаться с коллегой, достаточно будет набрать на смартфоне короткий номер через «звёздочку» (например, *1001, *1002 и пр).

В рамках акции сим-карта MCN Telecom с подключенной услугой FMC предоставляется бесплатно. Узнать номер своего мобильного и баланс поможет команда *400#.

Важно понимать, что FMC без виртуальной АТС не функционирует. Чтобы не переплачивать, можно воспользоваться предложением бесплатной облачной АТС для трех абонентов MCN Telecom и получить по настоящему мобильную ВАТС с полным пакетом услуг: приветствие, голосовое меню, перевод, удержание и переадресация звонка, распределение звонков через очередь, запись разговоров и интеграции с CRM.

«Присоединившись к нашей телекоммуникационной платформе, абоненты смогут безлимитно общаться не только внутри облачной АТС, но и между фиксированными и мобильными номерами. Это идеальное решение для географически распределенных офисов, удаленных сотрудников и персонала. Для тех, кто находится бóльшую часть времени на выезде и в командировках. Данное пакетное решение поможет снизить затраты на связь компаниям, для которых оптимизация расходов на ряду с качеством услуг является приоритетной задачей», - говорит генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.