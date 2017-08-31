«Мегафон» расширил сеть LTE в южных районах Хабаровского края

«Мегафон» объявил о дальнейшем развитии сети в Хабаровском крае и подключении абонентов к быстрому мобильному интернету. В августе компания «Мегафон» завершила очередной этап работ по модернизации сети в районах Хабаровского края. Доступ к высокоскоростному мобильному 4G-интернету появился у абонентов «Мегафона», проживающих в посёлках Переяславка и Хор района имени Лазо.

Скорость мобильного интернета по технологии 4G (LTE) в разы превышает возможности сети 3G. Благодаря этому, пользователи гаджетов могут обмениваться «тяжёлыми» файлами объёмом в 1 Гб и более, слушать музыку, играть в сетевые игры, смотреть видео высокого разрешения в режиме онлайн без ожидания загрузки, а также «раздавать» доступ в интернет со своего мобильного устройства посредством Wi-Fi. Оценить преимущества 4G-интернета можно с помощью оборудования, поддерживающего данную технологию, и SIM-карты 4G.

«Мы продолжаем расширят географию присутствия 4G в районах края. Ещё во многих населённых пунктах «проводной интернет» либо не соответствует современным требованиям к скорости и качеству, либо вовсе недоступен, - сказал Денис Трофимчук, директор Хабаровского регионального отделения «Мегафона». – Мобильный интернет позволяет жителям района имени Лазо оставаться онлайн даже вне родных стен: следить за новостями, общаться в мессенджерах, смотреть новые фильмы и сериалы с той же скоростью, что и жители крупных городов».

Получить максимум от своих мобильных устройств жителям Хабаровского края поможет линейка тарифов «Включайся!», рассчитанная на активных интернет-пользователей.