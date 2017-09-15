Яндекс поможет бизнесу оптимизировать городскую логистику

Яндекс объявил о запуске платформы для решения логистических задач — Яндекс.Маршрутизацию. Она предназначена для компаний, которые занимаются перевозками или доставкой заказов в городских условиях. Яндекс.Маршрутизация будет полезна не только компаниям с собственным автопарком и штатом курьеров, но и любому бизнесу, который имеет дело с логистикой, а также разработчикам ПО для транспортной индустрии. На основе платформы они смогут создавать собственные решения.

Яндекс.Маршрутизация предлагает целый набор технологий, который поможет компаниям улучшить сервис для конечных пользователей и сократить транспортные издержки. Так, платформа позволяет строить оптимальные маршруты — при этом неважно, сколько в них промежуточных точек. При построении учитывается текущая загруженность дорог и прогноз пробок на нужный час.

Если у бизнеса большой штат курьеров, Маршрутизация автоматически найдёт того, кто быстрее доберётся до пункта выдачи заказа или до клиента, и отправит его туда. При желании компания может отследить местоположение курьеров и настроить выгрузку отчётов об их перемещениях.

Платформа также позволяет компаниям встроить в свои приложения и сайты модуль для информирования покупателей о прибытии заказа. К примеру, человек, который заказал в интернет-магазине ноутбук, может в режиме реального времени наблюдать на карте за перемещением курьера и узнать, во сколько он окажется на месте.

«Мы уверены, что практически каждый городской бизнес — от ресторана, у которого есть доставка, до топливозаправочной компании — хочет снизить издержки на последней миле, то есть на последнем этапе доставки. В индустрии городской логистики для этого нет стандартизированных технологических решений, поэтому мы хотим предложить рынку своё. Яндекс.Маршрутизация поможет любым компаниям, организующим доставку чего бы то ни было в городских условиях, сделать работу эффективнее и прозрачнее — как для компании, так и для клиентов», — сказал руководитель бизнес-направления геосервисов Яндекса Григорий Поваров.

Новую платформу уже использует сервис Яндекс.Такси для маршрутизации сотен тысяч автомобилей в 126 городах России и ближнего зарубежья. Технологии платформы помогают быстрее подавать машину и точнее рассчитывать стоимость поездки. Решения Яндекс.Маршрутизации также применяют производитель программного обеспечения SAP в своём продукте SAP Transportation Management и компания КПМГ, с которой Яндекс работает над пилотным проектом по маршрутизации бензовозов. Оставить заявку на подключение можно на сайте платформы.