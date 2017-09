Nokia представила собственное видение будущего телевидения

Nokia приоткрыла завесу тайны над будущим индустрии развлечений, опубликовав отчет «От телевизионного экрана к любому экрану» (From Television to Any Vision), в котором говорится о будущих методах поиска, получения и использования телевизионного контента, которые способны к 2025 г. резко изменить облик телевизионных услуг.

Стратегия Any Vision (от телеэкрана к любому экрану) была представлена в объемном информационном документе, снята на видео и показана в ходе демонстраций на стенде Nokia (стенд 17 в зале 15) на выставке IBC. Эта стратегия расширяет рамки отрасли и подчеркивает необходимость создания иммерсивных, динамичных, глубоко персонализированных пользовательских развлекательных услуг. Nokia готова тесно сотрудничать с операторами и другими компаниями, чтобы находить решения, способные в ближайшем будущем претворить в жизнь заманчивые перспективы Any Vision.

«Большинство пользователей требует беспрепятственного доступа к нужному контенту с помощью любого устройства с экраном любого размера – дома и в дороге. Для удовлетворения этого спроса появляется множество новых вариантов доставки видео. Мы считаем, что к 2025 году эта тенденция полностью изменит облик телевидения, – сказал Пол Ларби, руководитель подразделения Nokia IP Video. – Изменения заметны уже сегодня. Задача операторов состоит в том, чтобы обеспечить упорядоченное и согласованное развитие, максимально раскрывающее потенциал инновационных технологий. Наша задача – предоставить партнерам инструменты, которые они могли бы тут же применить для создания персональных услуг и доставки их большинству своих заказчиков».

Инновации в области экранных технологий, сбора данных, облачных вычислений, искусственного интеллекта и автоматических алгоритмов вызывают быстрые изменения в телевизионной отрасли. Использование этих технологий для создания сфокусированных персонализированных услуг меняет место оператора в телевизионной экосистеме. Это происходит потому, что функции управления и настройки контента переносятся из домов и проприетарных устройств в облако. Для этого создана виртуализированная платформа Nokia UXP (User Experience platform), которая была анонсирована 13 сентября как инновационный компонент семейства продуктов Nokia Velocix. Она позволяет операторам динамично создавать и доставлять качественные персонализированные пользовательские услуги с учетом местоположения, используемого устройства, момента времени и других факторов.

Цель стратегии Any Vision – обеспечить просмотр любого контента от любого поставщика в любой момент на экране любого типа. При этом так называемым якорным устройством будет считаться смартфон или планшет, а агрегация широковещательного и IP-контента с помощью современных алгоритмов будет поддерживать составление индивидуальных пользовательских телепрограмм с учетом персональных интересов, активности в социальных сетях, времени суток и других критериев. В результате зритель получит персонализированную настраиваемую среду, независимую от фиксированных телепрограмм и абонентских ограничений.

«Популярность смартфонов, распространение потокового видео и появление “экономики приложений” вызывают быстрые и резкие перемены на рынке платного телевидения и видео по требованию, объем которого превышает 600 млрд долларов, – отметил Пол Эриксон (Paul Erickson), старший аналитик компании IHS Markit. – Облик этой отрасли через 5-10 лет будет определяться тем, как дистрибьюторы и агрегаторы будут пользоваться новыми возможностями в долгосрочной перспективе, а не тем, как они решают сиюминутные задачи».

Реализация стратегии Any Vision поможет усовершенствовать сетевую архитектуру, поддержать доступ огромного числа пользователей, перенести интеллектуальные функции и облачные ресурсы ближе к границе сети и разработать модульные видеоплатформы на микросервисной архитектуре. Важнейшими участниками этого процеса, помимо компании Nokia, будут операторы связи. Стратегия Any Vision определит перспективы развития и для Nokia, и для ее партнеров.

«Поставщики услуг и технологий, операторы связи, владельцы контента, агрегаторы и другие участники технологической цепочки на рынке онлайнового видео стали локомотивами настоящей революции в области IP-видео и добились широкого признания у конечных пользователей, – подчеркнул Джейсон Тиболт (Jason Thibeault), исполнительный директор Streaming Video Alliance. – Мы ожидаем, что сегодня, когда доставка видео начинает все чаще осуществляться через потоки IP-данных, те же компании станут первопроходцами в деле создания иммерсивных сервисов нового поколения, резко расширяющих двустороннее взаимодействие с пользователями».