Omnicomm Online внедрила мониторинг транспорта в якутской компании «Oбъединение СРП»

Якутская дорожная компания «Oбъединение СРП» с помощью спутникового мониторинга Omnicomm Online оптимизировала работу транспорта и сократила расходы на 30 процентов.

«Oбъединение СРП» занимается содержанием, строительством и реконструкцией федеральных автодорог на Дальнем Востоке и других регионах страны. В автопарк компании входят бульдозеры, экскаваторы, виброкатки, асфальтоукладчики, топливные автозаправщики, КамАЗы — в общей сложности 200 единиц.

Константин Бахарев, начальник техническо-аналитического отдела компании «Oбъединение СРП» отметил: «Нам было важно обеспечить контроль работы нашей техники - где едет, какой объем отрабатывает, а также сколько по факту работают наши сотрудники и, конечно, решить задачу экономии топлива. В результате внедрения неоднократно были выявлены случаи слива топлива, а также простоя техники, поскольку водители иногда спали на рабочем месте. Сейчас, когда почти весь автопарк поставлен под контроль Omnicomm, такие прецеденты не повторяются».

К внедрению Omnicomm Online компания приступила в 2014 г. Реализацией проекта занимался партнер Omnicomm – «Омникомм Дальний Восток». В тестовом порядке системой мониторинга был оснащено 10 машин одного из подразделений компании, и по итогам трехмесячной эксплуатации руководством было принято решение о постепенном оснащении всей техники.

В рамках реализации проекта было сформировано новое подразделение компании — техническо-аналитический отдел для работы с Omnicomm Online. Сегодня под его ежесуточным наблюдением находится 170 единиц техники, оборудованной терминалами Profi в комплекте с датчиками LLS 30160. Кроме того, решением Оmnicomm оснащается вся наемная техника, привлекаемая на объекты компании – это обязательное условие договора с компаниями-арендодателями, подчеркивают представители «Oбъединения СРП».

«За время эксплуатация система Omnicomm Online не давала сбоев. Наша техника часто работает в тяжелых климатических и дорожных условиях. Но даже при таких обстоятельствах оборудование оставалось устойчивым и неприхотливым к внешним воздействиям. Система Omnicomm Online от предшественников отличается преимущественно удобным интерфейсом, позволяет быстро обрабатывать данные в графиках и оперативно предоставлять сводку руководству. Очень удобно, когда вся информация о работе техники, задействованной в самых разных точках региона, отслеживается в режиме онлайн, систематизируется и поступает к нам из единого источника. Это решает целый ряд задач — от экономии средств до экономии времени сотрудников. Благодаря решению Omnicomm Online топливные расходы компании-заказчика удалось снизить на 30 процентов и полностью окупить затраты на оборудование. По нашим подсчетам срок окупаемости по каждой машине с монета внедрения системы мониторинга составляет всего один месяц», - сказал Константин Бахарев.

«Omnicomm Online решает комплекс задач и ориентирован как на малый, так и крупный бизнес. Чем больше компания, тем больше задач — экономия топлива, повышение дисциплины персонала, обеспечение безопасности, снижение издержек на эксплуатацию техники, автоматизация работы автопарка и многое другое, в зависимости от направления деятельности организации. Мы рады, что наше решение позволяет оптимизировать рабочие процессы и проводит не только к достижению экономического эффекта, но и к увеличению эффективности управленческих решений, что очень важно для развития бизнеса», - отметил генеральный директор Omnicomm Борис Паньков.