Navitel обновила карты России для «Навител Навигатор»

Navitel объявила о доступности пользователям программы «Навител Навигатор» обновленной версии навигационной карты России релиза Q2 2017. В связи с завершением сезонных дорожных работ и совершенствованием транспортной инфраструктуры на карту внесены новые транспортные развязки, обновлены схемы движения и скоростные режимы. На всей территории России актуализирована информация о светофорах, мостах, туннелях и полосности дорог.

В центре Москвы изменена организация дорожного движения в связи с завершением программы «Моя улица», в рамках которой в городе были созданы пешеходные зоны, сокращено количество полос для движения транспорта, реконструированы развязки.

Обновлена база POI в Москве. Автоинфраструктура: CarPrice, Nova, АкваСити, Вилгуд, Грейтек, Клин Кар, Колесо, Планета Железяка, Шинсервис; Велопрокаты Велобайк; Визовые центры; Дилерские центры: HYUNDAI, KIA, LADA, NISSAN, SKODA, TOYOTA, УАЗ; Магазины: Азбука Вкуса, БИЛЛА, Л’Этуаль, Магнит Косметик, Подружка, РИВ ГОШ, ТЕЛЕ2; МФЦ Мои документы; Рестораны: Black Star Burger, Domino's Pizza, Фарш; Салоны красоты: Город красоты, Сеть студий маникюра Лены Лениной; Торговые объекты в аэропортах Москвы; Туристические операторы: Coral Travel, PEGAS Touristik, Sunmar, TEZ TOUR, Библио Глобус; Фитнес-клубы: ALEX FITNESS, Dr. LODER, Fit-N-Go, World Class, Зебра, Территория фитнеса.

Карта Московской области актуализирована по результатам полевого объезда.

В Санкт-Петербурге добавлена информация о схеме движения, скоростных режимах и камерах контроля скорости на ЗСД, КАД, набережной Обводного канала. Обновлены выезды на основные шоссе от КАД. Внесены актуальные данные о направлении движения, полосности, развязках и светофорах на следующих улицах и участках дорог: проспект Авиаконструкторов, Богатырский проспект — Шафировский проспект, Большой Сампсониевский проспект — проспект Энгельса, Гражданский проспект, Индустриальный проспект, Ириновский проспект, проспект Испытателей, Кондратьевский проспект, проспект Косыгина, Ланское шоссе, проспект Луначарского, набережная Обводного канала, набережные на Васильевском острове, набережные на Петроградскому острове, улица Оптиков, Парашютная улица — Суздальский проспект — улица Руставели, Петрозаводское шоссе — Обуховской обороны — Смольная набережная — Английская набережная, Пискарёвский проспект, Планерная улица, Полюстровский проспект, Ушаковская набережная — Октябрьская набережная, проспект Просвещения, Пулковское шоссе, улица Савушкина, Светлановский проспект, Северный проспект, Сердобольская улица, шоссе Революции.

В Ленинградской области обновлена маршрутизация на трассах М10, E18 Скандинавия, А121Сортавала, Выборгском шоссе, Киевском шоссе (до выезда из Гатчины), Приозерском шоссе (А-129), Приморском шоссе. Актуализованы скоростные режимы и база камер видеофиксации.

На обновленной карте России Q2 2017 внесены изменения в организацию дорожного движения и дорожный граф в городах: Иркутск – изменена схема движения на Маратовском кольце; Междуреченск – добавлена новая дорога, соединяющая 2 района города; Новосибирск – добавлены новые дороги в микрорайоне Чистая слобода и проезд через Военный городок; Самара – внесены изменения в схему движения в связи с открытием туннеля в центре Самары; Томск – изменена схема движения на Комсомольском проспекте; Чита – добавлено двустороннее движение на участке Смоленской улицы.

В Пермском крае добавлены 2 новые развязки (Кукуштан и Янычи). В Свердловской области обновлен дорожный граф в связи с вводом в эксплуатацию западного участка объездной дороги Екатеринбурга до Полевского тракта.

Добавлены новые и актуализированы уже существующие POI на картах Мурманска и Петрозаводска.