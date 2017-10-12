Пользователи навигаторов Prestigio могут бесплатно перейти на новое ПО

Prestigio объявил о партнерстве с сервисом «Прогород». Теперь все навигаторы Prestigio будут поставляться с предустановленным ПО компании.

В лицензию «Прогород» включены карты России, Беларуси, Казахстана, Украины, Финляндии, Грузии, Азербайджана, Армении и Абхазии. Карты Европы и еще более 50 карт разных стран пользователи смогут бесплатно скачать на сайте «Прогорода». Также пользователи получат возможность бесплатно обновляться до актуальной версии ПО в течение всего срока эксплуатации устройства.

Отличием карт «Прогород», по мнению пользователей, являются детально прорисованные развязки, что делает их простыми и понятными. Изображение на экране выглядит реалистично и насыщенно. Легкое управление — понятный на интуитивном уровне и удобный интерфейс — позволяет быстро освоить ПО.

«Мы рады объявить о начале сотрудничества с компанией «Прогород». Коллеги демонстрируют высокий уровень клиентоориентированности, готовность постоянно совершенствовать продукт в соответствии с пожеланиями пользователей. Мы уверены, что обладатели навигаторов Prestigio по достоинству оценят удобство и степень детализации нового ПО», — сказал Александр Васильев, директор по развитию направления автомобильной электроники Prestigio.

Важным преимуществом ПО является функция HUD (head-up display), которая проецирует всю информацию с устройства на лобовое стекло, что особенно удобно во время поездок в темное время суток.

По желанию автолюбители смогут использовать режим бортового компьютера: на дисплее навигатора будут отображаться ключевые параметры движения, такие как скорость, информация о ближайших маневрах, точки POI (если устройство подключено к сети интернет), при этом экран не будет перегружен картографической информацией.