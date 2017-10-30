«Петер-Сервис» включен в «магический квадрант» Gartner

В рамках своего исследования специалисты Gartner провели оценку компании «Петер-Сервис» и включили разработанную ею BSS-платформу в число лучших мировых решений в сегменте IRCM (всего в квадранте представлен 21 поставщик). По мнению «Петеp-Сервис», включение в отчет за этот год свидетельствует о правильности выбранной стратегии, направленной на обеспечение трансформации традиционных поставщиков услуг связи (CSP) в поставщиков цифровых услуг (DSP). Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании.

«Мы рады включению в "магический квадрант" Gartner для IRCM. В компании работает эффективная система поиска и отбора инноваций. Мы активно инвестируем в направления, призванные обеспечить эволюцию традиционных операторов в соответствии с запросом на превращение в DSP, включая Интернет вещей (IoT) и NFV/SDN, улучшение взаимодействия с партнерами, повышение ценности клиента на протяжении всего жизненного цикла за счет использования аналитики на основе Больших данных. Включение нашей компании в столь авторитетный отчет является подтверждением того, что стратегическое направление на клиенто-центричные инновации и услуги было выбрано нами верно», ¬– отметил Лукас Дзидзис, директор по управлению продуктами и технологиями «Петер-Сервис».

В «магическом квадранте» Gartner для сегмента IRCM «оцениваются решения, предоставляющие функции биллинга, обслуживания клиентов, тарификации, формирования начислений, расчета стоимости, управления взаимоотношениями с партнерами, управления политиками, сопряжения, самообслуживания, аналитики и другие связанные функции». Назначение квадранта – обеспечить руководителей ИТ-подразделений операторов связи информацией, необходимой для принятия ими решений о соответствии поставщиков и их разработок бизнес-целям и технологическим требованиям оператора. В процессе оценки учитывается широкий набор критериев. Все игроки рынка располагаются в квадранте по двум осям: «Широте видения» и «Способности к реализации».

