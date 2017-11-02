«Ростелеком» обнародует результаты работы за 3 квартал и 9 месяцев 2017 г.

«Ростелеком» объявляет результаты деятельности за 3 квартал и 9 месяцев 2017 г. по данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО.

В 3 квартале 2017 г. рост выручки составил 4%, при этом положительные тенденции продемонстрировали все бизнес-сегменты: B2C, B2B/B2G и B2O. Доля цифрового сегмента в выручке составила 47%. Сохраняются высокие темпы прироста абонентской базы ШПД по оптическим технологиям (+10%) и IPTV (+16%), а также продолжают уверенно расти показатели ARPU по ШПД и IPTV. Доля «Ростелекома» в новых подключениях по итогам 3 квартала 2017 г. на рынке IPTV составила около 70% и около 50% на рынке ШПД. Успешно реализуются проекты направления «Умный город», также обеспечивающие значительный прирост выручки.

За 9 месяцев 2017 г. выручка компании выросла на 2% до 221,2 млрд руб. по сравнению с 9 мес. 2016 г., а чистая прибыль увеличилась на 14% — до 9,9 млрд руб. По сравнению с 3 кварталом 2016 г. выручка выросла на 4% до 75,6 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,9 млрд руб. против 4,1 млрд руб. в 3 квартале 2016 г.

Президент «Ростелеком» Михаил Осеевский отметил: «Мы рады, что второй квартал подряд нам удалось продемонстрировать высокий темп роста выручки: в третьем квартале 2017 года она увеличилась на 4%. В основе этого роста лежит продолжающееся увеличение подписчиков наших якорных услуг ШПД и платного ТВ, рост ARPU по этим сервисам, стремительное продвижение облачных сервисов. Развитие региональных проектов «Умный город», которые обеспечивают двухзначный рост доходов, также делает существенный вклад в замещение традиционных голосовых услуг и рост цифрового сегмента в целом».

«Сильные результаты по выручке, которые мы наблюдаем в третьем квартале 2017 года, свидетельствующие о прогрессе в направлении цифровой трансформации компании, в сочетании со стабильностью экономической ситуации в стране и перспективами для развития бизнеса, которые открываются благодаря усилению трендов цифровизации частного сектора и государства, позволяют нам повысить прогноз по выручке и подтвердить свой прогноз по году в целом в части OIBDA и CAPEX. Таким образом, мы ожидаем рост выручки в пределах до 1,5%, увеличение OIBDA в пределах 1%, а CAPEX к выручке прогнозируем на уровне 18,5% без учета реализации проекта устранения цифрового неравенства», — добавил Кай-Уве Мельхорн, старший вице-президент — финансовый директор «Ростелеком».