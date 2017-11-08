«Яндекс.Навигатор» заговорил голосами Йоды и Дарта Вейдера

Яндекс объявил о том, что поклонники «Звездных войн» теперь могут включить в «Яндекс.Навигаторе» голос магистра Йоды или Дарта Вейдера.

Актеры, озвучивающие персонажей для российского проката, записали для приложения больше сотни реплик. Это и простые навигационные подсказки вроде «поверните налево», и уникальные фразы.

«Питает джедая Сила, но опасаться Темной стороны надо», — предупреждает Йода в начале поездки. «Дарт Вейдер принимает командование этим Звёздным разрушителем», — говорит в аналогичной ситуации владыка ситхов.

По числу пользователей, выбравших Йоду и Вейдера, приложение ежедневно определяет, какая сторона Силы взяла верх. На страницу с результатами подсчёта можно попасть из меню Навигатора и поделиться ею с друзьями. Помимо голоса, пользователь может выбрать новую метку для своего автомобиля — стрелка превращается в истребитель повстанцев или имперский корабль.

Когда «Яндекс.Навигатор» только появился, пользователи приложения могли выбирать из двух штурманов — Оксаны и Дмитрия. С тех пор к ним присоединилось много знаменитостей. Помимо магистра Йоды и лорда Вейдера, это спортивный комментатор Василий Уткин, режиссёр Фёдор Бондарчук, стендап-комик Гарик Харламов, рэпер Баста и лидер трансформеров-автоботов Оптимус Прайм.

«Яндекс.Навигатор» — бесплатное мобильное приложение для iOS и Android. Оно прокладывает маршруты в объезд пробок, помогает найти парковку, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. В России приложением ежемесячно пользуются почти 14 млн человек. Навигатор также работает в Беларуси, Казахстане, Турции и других странах.