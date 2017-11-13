«Ростелеком» обеспечит мобильную связь для московского филиала ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

«Ростелеком» в ноябре 2017 года предоставит резервный канал мобильной связи для филиала «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Резервный канал связи федерального оператора обеспечит бесперебойную работу мобильной сети для клиента. В предложение «Ростелекома» входит пакет мобильных услуг, разработанный индивидуально в соответствии с запросами заказчика. Комплексное решение даст возможность сотрудникам ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» пользоваться ключевыми мобильными сервисами за низкую абонентскую плату. Все звонки внутри сети «Ростелекома» на стационарные и мобильные номера для абонентов будут бесплатны.

Открытый тендер на подключение резервного канала мобильной связи разыгран в августе 2017 года. Контракт «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» с оператором действует до ноября 2020 года. По условиям подписанного договора «Ростелеком» также обеспечит круглосуточную техническую поддержку резервного канала связи.

Сергей Козерод, директор по продаже услуг мобильной связи «Ростелекома», отметил: «По результатам проведения тендера мы предложили наиболее выгодное решение, которое полностью соответствует требованиям клиента. Защищенные каналы связи и развитая инфраструктура «Ростелекома» позволяют гарантировать заказчику безопасность передачи данных и стабильную работу мобильной сети на территории России».

Реализация проекта станет продолжением более чем десятилетнего сотрудничества с Центром. Ранее оператор уже предоставил клиенту ряд услуг связи: подключение к интернету, телефонию, защиту от DDoS-атак, организовал виртуальную частную сеть VPN (Virutal Private Network). В настоящий момент стороны рассматривают возможность обеспечения информационной безопасности ИТ-инфраструктуры ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Московский центр автоматизированного управления воздушным движением («МЦ АУВД») ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» предназначен для облуживания воздушного движения в Московском узловом диспетчерском районе, на трассах и вне трасс в пределах Московской зоны ЕС ОрВД. Зона ответственности Центра составляет 731 тыс. кв. км.