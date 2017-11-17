Orange Business Services предоставила канал спутниковой связи для GV Gold

Orange Business Services организовал для ПАО «Высочайший» (GV Gold) канал спутниковой связи для обеспечения работ Тарынского горнообогатительного комбината (ГОК) – крупнейшего горнодобывающего предприятия Оймяконского района Республики Саха (Якутия).

За время сотрудничества с 2015 года Orange Business Services предоставил якутским предприятиям GV Gold пять каналов спутниковой связи. Организованный канал для Тарынского ГОКа обеспечил фабрику и вахтовый поселок предприятия стабильной беспроводной связью. На объекте запущены корпоративная голосовая связь и передача данных, доступ в интернет и телефонная связь для сотрудников. Пропускная способность канала может варьироваться в соответствии с текущими потребностями клиента.

Тарынский проект GV Gold включает в себя разведку и освоение месторождения Дражное на территории Оймяконского улуса (района) – Полюсе Холода России. Ближайшим населенным пунктом является поселение Усть-Нера. Первая очередь производства Тарынского ГОКа введена в эксплуатацию в сентябре 2017 года. Проектная мощность фабрики составляет 700 тыс. тонн руды в год. Компания планирует производить здесь до 3 тонн (97 тыс. унций) золота в год.

«Организованный канал связи поможет предоставлять в самом холодном месте Земли привычные корпоративные телеком-сервисы. Подобные условия являются очень важными не только для выполнения сложных производственных задач, но и при выборе места работы для специалистов в суровых климатических условиях», — сказал Александр Маликов, директор по продажам макрорегиона Урал, Сибирь и Дальний Восток, Orange Business Services Россия и СНГ.

«За годы сотрудничества Orange Business Services зарекомендовал себя как надежный партнер, предоставляющий качественный стабильный канал связи. Это очень важно при работе в таких отдаленных районах нашей страны как Оймяконский улус. Команда технической поддержки оперативно реагирует на запросы», — отметил Константин Андрианов, начальник департамента информационных технологий GV Gold.